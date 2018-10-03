Cinayet zanlısı Tekirdağ'da yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - İstanbul Küçükçekmece'de eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de, eşi İ.D'yi sert bir cisimle kafasına vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan A.D'nin kentte olduğunu tespit etti.
Zanlının Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiğini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla A.D'yi gözaltına aldı.
Zanlının, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.
İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den 4 Ekim Perşembe günü için uyarı!
ABD polisi FETÖ elebaşının kaldığı kampın etrafını sardı
İbrahim Kalın'dan emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili flaş açıklama!
ABD'den İran'a flaş yaptırım! Tarihi karar
Cinayetin sebebi yasak aşk çıktı
Bedelli askerlik yapacaklar için telefon önerileri
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: Gerçekten nesilleri kaybediyoruz
'Aldatıyorsun' deyip hamile eşini 5 yerinden bıçakladı! 'Her evde yaşanan şeyler bunlar'
İnternet ne kadar riskli? Kaspersky Lab uzmanlarından 'tehlike' uyarısı geldi...
Erdoğan'dan öğrencilere burs müjdesi!
AK Partili başkan, AK Partili başkana silah çekti
Çenesinde çıkan sivilce hayatını kararttı!
Ünlülerin yeni trendi: Çene botoksu nedir? Hollywood yanağı ile çene botoksu arasında fark nedir?
Okuyucu Yorumları 0 yorum