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Cinayet zanlısı Tekirdağ'da yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2018 21:18 | Son Güncelleme

İstanbul'da eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan kişi Kapaklı'da yakalandı

TEKİRDAĞ (AA) - İstanbul Küçükçekmece'de eşini öldürdüğü iddiasıyla aranan zanlı, Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece'de, eşi İ.D'yi sert bir cisimle kafasına vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan A.D'nin kentte olduğunu tespit etti.

Zanlının Atatürk Mahallesi'ndeki bir evde gizlendiğini belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonla A.D'yi gözaltına aldı.

Zanlının, buradaki işlemlerinin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildiği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kapaklı Tekirdağ

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