Cinayet zanlısı trafik kazasında yakalandı

Cezaevi firarisi ve "kasten adam öldürme" suçundan hakkında yakalama kararı olan kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde karıştığı trafik kazasında göz altına alındı.
Alınan bilgiye göre, saat 02.00'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü karşısında iki aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.
Yaşanan kazaya müdahale eden ekipler, sürücülerden Saadetin U'nun hareketlerinden şüphelendi.
Saadetin U'nun kimlik bilgilerini Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden sorgulayan ekipler, işlem sonucunda söz konusu şahsın, cezaevi firarisi olduğu ve aynı zamanda "kasten adam öldürme" suçundan da hakkında yakalama kararı bulunduğunu tespit etti.
Çevik kuvvet polisleri tarafından olay yerinde göz altına alınarak asayiş ekiplerine teslim edilen Saadetin U, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilecek.
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