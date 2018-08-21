HABER

Cinayet zanlısı trafik kazasında yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.08.2018 03:18 | Son Güncelleme

Cezaevi firarisi ve "kasten adam öldürme" suçundan hakkında yakalama kararı bulunan kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önündeki trafik kazasına karışınca göz altına alındı

Cezaevi firarisi ve "kasten adam öldürme" suçundan hakkında yakalama kararı olan kişi, Ankara Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü önünde karıştığı trafik kazasında göz altına alındı.

Alınan bilgiye göre, saat 02.00'de Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü karşısında iki aracın karıştığı maddi hasarlı trafik kazası meydana geldi.

Yaşanan kazaya müdahale eden ekipler, sürücülerden Saadetin U'nun hareketlerinden şüphelendi.

Saadetin U'nun kimlik bilgilerini Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemi üzerinden sorgulayan ekipler, işlem sonucunda söz konusu şahsın, cezaevi firarisi olduğu ve aynı zamanda "kasten adam öldürme" suçundan da hakkında yakalama kararı bulunduğunu tespit etti.

Çevik kuvvet polisleri tarafından olay yerinde göz altına alınarak asayiş ekiplerine teslim edilen Saadetin U, emniyetteki işlemlerinin ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilecek.

PARTNERTürk kadın pilotlar sosyal medyayı sallıyor!Türk kadın pilotlar sosyal medyayı sallıyor!
İzmir'de kız arkadaşını korkutmak için sokağa ses bombası atan şahıslar operasyonla yakalandıİzmir'de kız arkadaşını korkutmak için sokağa ses bombası atan şahıslar operasyonla yakalandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebilirCumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebilir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
aranan zanlı çevik kuvvet trafik kazası zanlı

En Çok Okunan Haberler

Büyük felaket! Ölü sayısı artıyor

Büyük felaket! Ölü sayısı artıyor

Antalya'ya tatile gelen iki Rus turistin otel odasında yapmadıkları kalmadı! Antalya Havalimanı'nda yakalandılar

Antalya'ya tatile gelen iki Rus turistin otel odasında yapmadıkları kalmadı! Antalya Havalimanı'nda yakalandılar

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

MAÇ ÖZETİ | Kasımpaşa 2 - 1 Medipol Başakşehir (Spor Toto Süper Lig 2. hafta puan durumu)

Şansal Büyüka: Negredo Al Nassr'a transfer oluyor!

Şansal Büyüka: Negredo Al Nassr'a transfer oluyor!

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

Türkiye'den ABD'ye kritik İncirlik mesajı!

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Trump'ın tarifeleri ABD ekonomisini olumsuz etkileyecek

ABD Başkanı Trump'a büyük şok! Trump'ın tarifeleri ABD ekonomisini olumsuz etkileyecek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde korkutan görüntü! Binlerce balık telef oldu!

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde korkutan görüntü! Binlerce balık telef oldu!

İstanbullular dikkat, bu yollar kapatıldı

İstanbullular dikkat, bu yollar kapatıldı

İzmir'de kız arkadaşını korkutmak için sokağa ses bombası atan şahıslar operasyonla yakalandı

İzmir'de kız arkadaşını korkutmak için sokağa ses bombası atan şahıslar operasyonla yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebilir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eylül ayında ABD Başkanı Donald Trump ile görüşebilir

İYİ Partili Ümit Özdağ'ın TSK'ya yönelik iddialarına Milli Savunma Bakanlığı'ndan çok sert cevap!

İYİ Partili Ümit Özdağ'ın TSK'ya yönelik iddialarına Milli Savunma Bakanlığı'ndan çok sert cevap!

Antalya'ya tatile gelen iki Rus turistin otel odasında yapmadıkları kalmadı! Antalya Havalimanı'nda yakalandılar

Antalya'ya tatile gelen iki Rus turistin otel odasında yapmadıkları kalmadı! Antalya Havalimanı'nda yakalandılar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.