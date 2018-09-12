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Cinayet zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.09.2018 17:58 | Son Güncelleme

Aksaray'ın Saratlı beldesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve eşini silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan cinayet zanlısı yakalandı - Zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

Aksaray merkeze bağlı Saratlı beldesinde, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan ve eşini silahla vurarak öldürdüğü iddiasıyla aranan cinayet zanlısı koca yakalandı.

Gülağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaydan sonra kaçan Ramazan Çil'in (44) ilçede bir evde saklandığı bilgisi üzerine harekete geçti. Zanlı, belirlenen adreste gözaltına alındı.

Jandarmada işlemleri tamamlanan zanlı, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Saratlı beldesinde dün, eşi Nuray Çil'i (43) Kırkgöz Yeraltı Şehri önünde yöresel bez oyuncaklar sattığı tezgahın başında av tüfeği ile öldüren Ramazan Çil olay yerinden kaçmıştı.

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Aksaray'da cinayet zanlısı tutuklandı

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