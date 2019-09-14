HABER

Cinayet zanlısı tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.09.2019 20:14 | Son Güncelleme

Eskişehir’de, İrem Ayrancı’yı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren İzzetullah E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Alınan bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Manyas Sokak numara 4’teki apartmanın giriş katında ikamet eden İrem Ayrancı’nın (30), bıçakla öldürülmesi olayı ile ilgili çalışma başlatmıştı.

Cinayet zanlısı tutuklandı

Eskişehir’de, İrem Ayrancı’yı çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren İzzetullah E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dün öğle saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Manyas Sokak numara 4’teki apartmanın giriş katında ikamet eden İrem Ayrancı’nın (30), bıçakla öldürülmesi olayı ile ilgili çalışma başlatmıştı. Kent genelinde katil zanlısının yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri, şüphelinin yabancı uyruklu İzzetullah E. (23) olduğunu belirledi. Zanlı, çobanlık yaptığı iddia edilen Emirler Mahallesindeki saklandığı kulübede yakalandı.
Öte yandan, öğle zanlı İzzetullah E., savcılıktaki sorgusunun akabinde sevk edildiği Sulh Ceza Hakimliğince "Kasten insan öldürme ile yağma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet zanlısı tutuklandı

PARTNER Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama... Tereddüt etmeden cildimize sürüyoruz ama...
Tekirdağ’da trafik kazası: 8 yaralıTekirdağ’da trafik kazası: 8 yaralı
4 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı4 yaşındaki çocuk tüfekten çıkan saçma ile yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

80 yaşındaki kadına tecavüz etmeye çalışmıştı! Yeni gelişme

İntihar eden kadının eşi konuştu

İntihar eden kadının eşi konuştu

Kasımpaşa'dan Melih Şendil'e sert tepki

Kasımpaşa'dan Melih Şendil'e sert tepki

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

Oyuncu Şevket Çoruh'a bıçaklı saldırı

İYİ Parti'den flaş çağrı: Dokunulmazlığı kaldırılsın

İYİ Parti'den flaş çağrı: Dokunulmazlığı kaldırılsın

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

Çankırı'da peş peşe korkutan depremler!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Niğde'de komşu dehşeti! Anne, oğul ve kardeşe kurşun yağdırdı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Yılanın soktuğu kadın hayatını kaybetti!

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Konya'da vahşet! Eşini başındaki eşarpla boğarak öldürdü

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Deniz paraşütünün halatı koptu! 20 metreden düşen 2 turist yaralandı

Deniz paraşütünün halatı koptu! 2 turist ağır yaralı

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Eski eşiyle birlikte yaşayan adamı öldürdü

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Başına poşet geçirilmiş halde ölü bulundu

Kuyumcudan müşteriyi şaşırtan gelenek! Her yıl çeyrek altın hediye ediyor

Kuyumcuda şaşırtan gelenek! Her yıl...

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Denize kamyonla atık boşaltırken yakalandı

Bursa'da kadın cinayeti! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Vahşet! 50 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.