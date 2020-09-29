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Diyarbakır'da cinayet zanlısı üzerinde kardeşinin kimliği ile yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 20:24 | Son Güncelleme

Diyarbakır’da 2017 yılında cinayet işleyen şahıs, jandarma ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu üzerinde kardeşine ait kimlikle yakalandı.

Diyarbakır'da cinayet zanlısı üzerinde kardeşinin kimliği ile yakalandı

Diyarbakır Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, 13 Temmuz 2017’de Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi Sıtkı Gören Caddesinde R.S. isimli şahsı ateşli silahla vurarak öldüren firari şüpheli M.M. isimli şahsın, Yenişehir ilçesi Yaytaş Mahallesinde saklandığı bilgisinin alındığı ve zanlının yakalanması için operasyon başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, "JASAT tarafından firari şahıs saklandığı evde, üzerinde kardeşi Z.M. adına çıkartılmış sahte kimlik belgesi ile birlikte kıskıvrak yakalanmıştır. Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik yürütülen adli ve mülki görevlere artan bir azim ve kararlılıkla aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi. (İHA)

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