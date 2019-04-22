Cinayet zanlısı yayla evinde yakalandı

Kahramanmaraş'ta "kasten adam öldürme" suçundan aralanan şüpheli, jandarma ekiplerinin yaptığı operasyonla saklandığı yayla evinde yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye 1. Ağır Ceza Mahkemesince "Kasten adam öldürmek" suçundan aranan Hacı Murat Bozdoğan'ın (38) Andırın ilçesindeki bir yayla evinde saklandığı bilgisine ulaşıldı.

İlçeye bağlı Canbaz Mahallesi Kıratlı mevkisinde Bozdoğan'ın saklandığı eve operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, şüpheliyi saklandığı merdiven altında yakaladı.

Gözaltına alınan Bozdoğan'ın yapılan kimlik sorgulamasında "Kasten adam öldürme, tehdit ve görevi yaptırmamak için direnmek" suçlarından arandığı ortaya çıktı.

Şüphelinin kaldığı evde gerçekleştirilen aramada 1 kalaşnikof tüfek, 1 tabanca ve 2 dürbün ele geçirildi.

