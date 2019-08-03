Cinayet zanlısına mahallelinin öfkesi

Adıyaman’da kaybolduktan 3 gün sonra vücuduna aldığı 6 bıçak darbesiyle öldürülen 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’in cinayet zanlısının iş yeri, öfkeli kalabalığın hedefi oldu. Olayda, 1 polis memuru yaralandı.

Hüseyin Nasrullah Çelik’i vücudunun 6 yerinden bıçaklayarak Kahta ilçesi Boğazkaya köyü yakınlarındaki tarlaya attığı iddia edilen ve Antalya’da yakalanan cinayet zanlısı Murat Ç.’nin çalıştığı babasına ait iş yerini, mahalle sakinleri bastı. İş yerinin kapısı kilitliyken dışarıda bulunan meyve sebzeleri yola savuran ve Murat Ç.’ye tepki gösteren öfkeli kalabalık, taşlarla iş yerinin camını kırdı. Atılan taşlardan 1 polis memuru yaralandı.

Öfkeli kalabalığı sakinleştirmek oldukça güç oldu. Polis ekipleri mahalleliyi sakinleştirmek için büyük çaba sarf etti.

Bugün öğle namazından önce morgdan alınan Çelik’in cenazesi, Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.

