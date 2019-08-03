HABER

Cinayet zanlısına mahallelinin öfkesi

YAŞAM HABERLERİ  | 03.08.2019 16:43 | Son Güncelleme

Adıyaman’da kaybolduktan 3 gün sonra vücuduna aldığı 6 bıçak darbesiyle öldürülen 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’in cinayet zanlısının iş yeri, öfkeli kalabalığın hedefi oldu.

Adıyaman’da kaybolduktan 3 gün sonra vücuduna aldığı 6 bıçak darbesiyle öldürülen 13 yaşındaki Hüseyin Nasrullah Çelik’in cinayet zanlısının iş yeri, öfkeli kalabalığın hedefi oldu. Olayda, 1 polis memuru yaralandı.
Hüseyin Nasrullah Çelik’i vücudunun 6 yerinden bıçaklayarak Kahta ilçesi Boğazkaya köyü yakınlarındaki tarlaya attığı iddia edilen ve Antalya’da yakalanan cinayet zanlısı Murat Ç.’nin çalıştığı babasına ait iş yerini, mahalle sakinleri bastı. İş yerinin kapısı kilitliyken dışarıda bulunan meyve sebzeleri yola savuran ve Murat Ç.’ye tepki gösteren öfkeli kalabalık, taşlarla iş yerinin camını kırdı. Atılan taşlardan 1 polis memuru yaralandı.
Öfkeli kalabalığı sakinleştirmek oldukça güç oldu. Polis ekipleri mahalleliyi sakinleştirmek için büyük çaba sarf etti.
Bugün öğle namazından önce morgdan alınan Çelik’in cenazesi, Adıyaman Belediyesi Yeni Mezarlık Camisi’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmişti.

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
Devrilen traktörün altında kalan sürücü, kurtarılamadıDevrilen traktörün altında kalan sürücü, kurtarılamadı
Doğum gününde kaybolduktan sonra ölü bulunan Hüseyin toprağa verildi (3)Doğum gününde kaybolduktan sonra ölü bulunan Hüseyin toprağa verildi (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sigaraya zam mı geldi?

Sigaraya zam mı geldi?

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

İrlandalı çift komşuları tarafından feci şekilde dövüldü

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu hayatını kaybetti

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

BirGün Gazetesi yazarı hayatını kaybetti!

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Emniyet ve MİT'ten ortak operasyon

Yolcu otobüsünde ölenlerin kimlikleri belli oldu!

Yolcu otobüsünde ölenlerin kimlikleri belli oldu!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Erkek arkadaşına art arda tokat attı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Bagok Dağı'nda PKK'lı teröristlerle çatışma: 1 şehit, 4 yaralı

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Doğum gününde kaybolan Hüseyin her yerde aranıyor

Ankara'daki 2 faili meçhul cinayet aydınlatıldı

Ankara'da vahşet! Öldürüp yakmışlar

Kayseri'de esrarengiz olay! 13 ve 16 yaşındaki iki kız çocuğu 4. kattan atladı

Kayseri'de esrarengiz olay! İşte o fotoğraf

Okul müdürü elinde fırçayla okulu boyuyor

Okul müdürünü gören şaşırmadan edemedi! Eline fırçayı aldı ve...

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

Anestezi teknikeri Ayşe'nin sır ölümünde flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.