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Cinayet zanlısından öldürdüğü iş adamı hakkında ilginç iddia:

06.01.2021 11:16 | Son Güncelleme:
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Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde lüks villada birlikte alkol aldığı iş adamını oğluyla yatağında yatarken silahla vurarak öldüren cinayet zanlısı yargılandığı davadaki savunmasında, “Maktul, Türkiye’deki en büyük uyuşturucu kaçakçılığının başıydı” dedi.Olay, 16 Haziran 2020 tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Halıdere Yeni Mahallesi 2122 Sokak’ta meydana geldi.

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde lüks villada birlikte alkol aldığı iş adamını oğluyla yatağında yatarken silahla vurarak öldüren cinayet zanlısı yargılandığı davadaki savunmasında, “Maktul, Türkiye’deki en büyük uyuşturucu kaçakçılığının başıydı” dedi.
Olay, 16 Haziran 2020 tarihinde Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Halıdere Yeni Mahallesi 2122 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaat işi ile uğraşan Çelebi Aydaş (47), sokak üzerinde bulunan lüks villasında cezaevinden firar ederek kendisiyle kalan F.O. (39) isimli arkadaşı ile akşam saatlerinde alkol almaya başladı. Fatih O., alkol aldıkları sırada tartıştığı Aydaş’ı daha sonra küçük oğlu B.A. ile uyuduğu sırada sırtından vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Fatih O., çalıntı araçla Çanakkale Lapseki’de polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki ifadesinde olay gecesini anlatan Fatih O.’nun olay gecesi Aydaş ile birlikte alkol alırken, siyasi sebeple tartışmaya başladığını ve Aydaş’ı terör örgütü propagandası yaptığı için öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

“Türkiye’deki en büyük uyuşturucu kaçakçılığının başıydı”
Kasten öldürme suçundan yargılanan Fatih O. Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde açılan dava görülmeye devam edildi. Sanık ve avukatlar salonda hazır bulundu. Duruşma sanık Fatih O. ‘nun savunması ile başladı. Ailesinin can güvenliği yüzünden daha önce sorulara cevap veremediğini iddia eden Fatih O., “Elazığ’dan Kocaeli’ne naklimi istiyorum. Ben bazı şeylere burada açıklık getirmek istiyorum. Daha önce bana sorduğunuz sorulara ailemin can güvenliği nedeniyle cevap veremedim. Bu yüzden de ailemin adresini değiştirmesini bekledim. Maktul Çelebi Aktaş Türkiye’deki en büyük uyuşturucu kaçakçılığının başıydı. Maktulun ailesi PKK ile iş birliği içerisindedir. Hatta maktulün kardeşi PKK’dan hüküm giymiştir. Bizim maktulle tartışmalarımız siyasi nedenlerden oldu. Asla planlı bir cinayet değildir. Böyle bir söylemi kabul etmiyorum” dedi.

Duruşma ileri bir tarihe ertelendi
Mahkeme heyeti kasten öldürme suçundan yargılanan Fatih O.’nun tutukluluk halinin devamına karar vererek, cinayet zanlısının cezai ehliyetinin tespitinin yapılmasını talep etti. Heyet, sanığın bizzat duruşmaya katılmasının sağlanması için Kocaeli’ne naklini istedi.

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