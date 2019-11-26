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Cinayet zanlısından şaşırtan savunma

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 16:43 | Son Güncelleme

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde kaybolduktan sonra öldürüldüğü tespit edilen Turgut Özyürek’i öldürdüğü öne sürülen 2 zanlı adliyeye sevk edildi.

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde kaybolduktan sonra öldürüldüğü tespit edilen Turgut Özyürek’i öldürdüğü öne sürülen 2 zanlı adliyeye sevk edildi. Turgut Özyürek’in eşi N.Ö. ile gönül ilişkisi bulunan H.A. gazetecilerin sorusu üzerine cinayeti aşkı için işlediğini söylemesi dikkat çekti.
Manisa’nın Ahmetli ilçesinde yaklaşık 34 gün önce kayıp ihbarıyla aranan Turgut Özyürek’in öldürüldüğü anlaşıldı. Kayıp başvurusu yapılan Turgut Özyürek’in bulunması için İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çalışma yürüttü. Emniyette yapılan sorguda Özyürek’in eşi N.Ö, eşinin cinayet sonucu öldürüldüğünü itiraf etti. Özyürek’in eşi N.Ö’nün polise verdiği ifadesinde gönül ilişkisi yaşadığı H.A.’nın eşini İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde ormanlık alanda öldürdüğünü ve boş bir araziye attığını söylemesi üzerine N.Ö. ve H.A, gözaltına alındı.
Manisa Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile jandarma ekipleri, H.A’nın yer göstermesi sonucu Kemalpaşa ilçesine bağlı Sinancılar Mahallesi’nde ormanlık arazide Turgut Özyürek’e ait olduğu düşünülen mont, siyah yelek, çorap, kafatası ve kemik parçaları bulundu. Ceset parçaları İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilerek Özyürek’e ait olup olmadığının belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

“Aşıktım onun için öldürdüm”
Ayrıca emniyetteki işlemleri tamamlanan Turgut Özyürek’in eşi N.Ö. ile gönül ilişkisi yaşadığı H.A. sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Cinayet zanlısı H.A. adliyeye çıkarılırken, Turgut Özyürek’i N.Ö.’ye aşık olduğu için öldürdüğünü, hapse girecek olmasına rağmen N.Ö.’yü halen sevdiğini, onun için hapse girmeye değer olduğunu söyledi. Adliyeye sevk edilen N.Ö. ise eşini öldürmediğini söyledi.
Zanlıların adliyedeki işlemleri sürüyor.

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