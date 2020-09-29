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Cinayet zanlısını güvenlik kameraları yakalattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2020 14:31 | Son Güncelleme

Afyonkarahisar’da yabancı uyruklu iki şahıs arasında yaşanan bıçaklı kavgada bir kişi öldü.

Cinayet zanlısını güvenlik kameraları yakalattı

Afyonkarahisar’da yabancı uyruklu iki şahıs arasında yaşanan bıçaklı kavgada bir kişi öldü. Denizli’de yakalanan cinayet cinayeti borç yüzünden işledi öğrenildi.
Olay, Fakıpaşa Mahallesi Kurtuluş Caddesi’nde bir iş yerinin önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu Ibrahım M., ile Baz Mohammad B., henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iddiaya göre, Baz Mohammad B., yanındaki bıçakla, Ibrahım M.’yi karnından 3 defa bıçaklayarak kaçtı. Olayın ardından çevredekilerin ihbarı ile bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ibrahım M., olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Afyonkarahisar Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler cinayet zanlısının Baz Muhammet B., olduğunu belirledi. Baz Muhammet B.’nin önce Çay ilçesine gittiğini ve burada cep telefonunu satarak plakası belirlenen özel araçla İzmir’e hareket ettiğini tespit etti. Bunun üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinden yardım istendi. Güzergah üzerinde durdurulan araç içerisindeki şüpheli Baz Muhammet B., gözaltına alınarak Afyonkarahisar’a getirildi.
Şüphelinin Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğündeki ifadesinde, kendisine olan borcu vermemesi üzerine Ibrahım M.’yi bıçakladığını söylediği öğrenildi.
Öte yandan cinayetin ardından Afgan zanlının olay yerinden kaçması çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cinayet zanlısını güvenlik kameraları yakalattı

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