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Cinayet zanlısının evinde kundaklama iddiası

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2019 12:43 | Son Güncelleme

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 20 Ekim Pazar günü bir kahvehanede gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişiyi öldüren bir kişiyi de yaralayan cinayet zanlısının evi çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde 20 Ekim Pazar günü bir kahvehanede gerçekleşen silahlı saldırıda bir kişiyi öldüren bir kişiyi de yaralayan cinayet zanlısının evi çıkan yangın sonrası kullanılamaz hale geldi. İddiaya göre cinayet zanlısı şahsın ikamet ettiği ev, olayda hayatını kaybeden şahsın yakınları tarafından yakıldı.
Turgutlu’da çıkan yangından bir ev kullanılmaz hale geldi. Çepnidere Mahallesi’nde Hamza B.’nin yaşadığı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını gören komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrasında söndürülen yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Öte yandan, Yangının Çepnidere Mahallesi’nde dün meydana gelen silahlı kavgada hayatı kaybeden Nurtaç Bilgiç’in yakınları tarafından çıkarıldığı iddia edildi. Olayda Nurtaç Bilgiç hayatını kaybetmiş, Münir Taş ise ağır yaralanmıştı. Olayın şüphelisi Hamza B. ise olayın ardından güvenlik güçlerine teslim oldu.
Jandarma ekiplerinin olaylarla ilgili Nurtaç Bilgiç’in yakınlarının ifadelerine başvurduğu öğrenildi.

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