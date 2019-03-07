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Cinayet zanlısının evini yakmak için molotof hazırladığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 17:16 | Son Güncelleme

Karaman’da jandarma ekipleri cinayet zanlısının evini yakmak için molotof kokteyli hazırladıkları ileri sürülen 6 kişiyi gözaltına aldı.Alınan bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Esentepe köyünde geçtiğimiz Pazartesi günü işlenen cinayetin ardından zanlıya ait evin etrafında aldığı güvenlik tedbirleri devam ediyor.

Cinayet zanlısının evini yakmak için molotof hazırladığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

Karaman’da jandarma ekipleri cinayet zanlısının evini yakmak için molotof kokteyli hazırladıkları ileri sürülen 6 kişiyi gözaltına aldı.
Alınan bilgiye göre, Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin, Esentepe köyünde geçtiğimiz Pazartesi günü işlenen cinayetin ardından zanlıya ait evin etrafında aldığı güvenlik tedbirleri devam ediyor. Olay günü, cinayete kurban giden Mikail Dural’ın (35) yakınları cinayet zanlısı Bekir K.’nin (48) evini taş yağmuruna tutarak hasar verdi. Cenazenin defnedileceği günün sabahı da zanlının evine saldırı olması üzerine jandarma güvenlik tedbirlerini iyice arttırırken, polis de bölgeye TOMA konuşlandırdı. Jandarma, R.Y. isimli şahsa ait inşaat içerisinde katil zanlısının evini yakılmasında kullanılmak üzere olduğu değerlendirilen plastik şişelere konmuş 35 adet molotof kokteyli ele geçirdi. Jandarma ekipleri yaptıkları araştırma sonucunda molotof kokteyllerini hazırladıkları ileri sürülen M.D, A.A.Ş, M.B.T, A.D, V.D. ve M.T.D. isimli şahısları gözaltına aldı. Şahıslar daha sonra Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla şüpheli sıfatı ile ifadeleri ve parmak izleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Cinayet zanlısının evini yakmak için molotof hazırladığı iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

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