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Cinayet zanlısının evini yakmak için molotof kokteyli hazırlayan 6 kişiye gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.03.2019 16:15 | Son Güncelleme

KARAMAN'da Çakırbağ köyünde, 3  gün önce evinin karşısındaki araziyi koyun otlatmak için kiraladığı için Bekir Kadıoğlu (48) tarafından tüfekle vurularak öldürülen Mikail Dural'ın (30) yakınlarının, Kadıoğlu'nun evini ateşe vermek için molotof kokteyli hazırladığı ortaya çıktı.

Cinayet zanlısının evini yakmak için molotof kokteyli hazırlayan 6 kişiye gözaltı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da Çakırbağ köyünde, 3 gün önce evinin karşısındaki araziyi koyun otlatmak için kiraladığı için Bekir Kadıoğlu (48) tarafından tüfekle vurularak öldürülen Mikail Dural'ın (30) yakınlarının, Kadıoğlu'nun evini ateşe vermek için molotof kokteyli hazırladığı ortaya çıktı. Jandarma molotof kokteyllerine el koyarken, 6 kişi gözaltına alındı. Cinayetin ardından Kadıoğlu'nun evi Dural'ın yakınları tarafından taşlı saldırıya uğramıştı.
Çakırbağ köyü Esentepe Mahallesi'nde oturan çiftçi Bekir Kadıoğlu, geçen pazartesi günü, iddiaya göre evinin karşısındaki araziyi koyun otlatmak için kiralayan çiftçi Mikail Dural'a, ''Evimin karşısında koyun otlatmanı istemiyorum. Buna izin vermeyeceğim'' dedi. Dural da araziyi kiraladığını söyledi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sırasında Bekir K., evinden aldığı av tüfeği ile Mikail Dural'a 3 el ateş etti. Başından ve boynundan vurulan Dural, ağır yaralandı. İhbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği Dural, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Mikail Dural'ın öldürüldüğü haberini alan yakınları, Bekir K.'nin evinin önünde toplandı. . Jandarma, Kadıoğlu'nu gözaltına aldı. Eşi ile 4 çocuğu ise evden uzaklaştırdı. Yaklaşık 50 kişilik kalabalık, Bekir Kadıoğlu'nun evine taşla saldırdı. Saldırganlara jandarma müdahale etti.
'EŞİMİN YANINDA KÜFÜR ETTİ'
Bekir Kadıoğlu, salı günü jandarmanın aldığı geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Zanlı, basın mensuplarının "Neden öldürdün?" sorusuna, ''Eşimin yanında bana küfür etti. İki yıldır da tehdit ediyordu. Yine de cinayeti işlediğim için pişmanım'' yanıtını verdi.
Kadıoğlu, 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı. Jandarma ve polis, Kadıoğlu'nun evinin önünde yeni bir saldırıya karşı önlem alırken, eşi ve çocuğunun güvenli bir yerde koruma altında olduğu belirtildi.
MOLOTOF KOKTEYLİ HAZIRLAMIŞLAR
Evin önünde güvenlik önlemi alan jandarma, Dural'ın yakınlarının Kadıoğlu'nun evini ateşe vereceği bilgisini aldı. Bunun üzerine köyde araştırma yapan jandarma, Dural'ın akrabası R.Y.'ye (56) ait inşaatta 35 adet yarım litrelik, 5 adet 1,5 litrelik ve 1 adet 5 litrelik plastik şişelerde molotof kokteyli ele geçirildi. Molotof kokteylini hazırladığı iddia edilen ölen Dural'ın yakınları M.D. (19), A.A.Ş. (19), M.B.T. (20), A.D. (20), V.D. (24) ve M.T.D. (19) jandarma tarafından gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.

​FOTOĞRAFLI

Cinayet zanlısının evini yakmak için molotof kokteyli hazırlayan 6 kişiye gözaltıCinayet zanlısının evini yakmak için molotof kokteyli hazırlayan 6 kişiye gözaltıCinayet zanlısının evini yakmak için molotof kokteyli hazırlayan 6 kişiye gözaltıCinayet zanlısının evini yakmak için molotof kokteyli hazırlayan 6 kişiye gözaltı

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