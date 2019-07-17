HABER

Cinayet zanlısının kaçışı 3 yıl sürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 08:48 | Son Güncelleme

Manisa’nın Salihli ilçesinde, 3 yıl önce iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle pompalı tüfekle cinayet işleyen zanlı, İzmir’in Bayraklı ilçesinde yakalandı.Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yıl önce Cihan Azrak’ı (44), pompalı tüfekle öldüren ve firar eden Kemal Tandoğan’ın (56), Doğançay Mahallesi’nde bulunan bir ikamette saklandığı istihbaratını aldı.

Manisa’nın Salihli ilçesinde, 3 yıl önce iddiaya göre alacak verecek meselesi nedeniyle pompalı tüfekle cinayet işleyen zanlı, İzmir’in Bayraklı ilçesinde yakalandı.
Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 yıl önce Cihan Azrak’ı (44), pompalı tüfekle öldüren ve firar eden Kemal Tandoğan’ın (56), Doğançay Mahallesi’nde bulunan bir ikamette saklandığı istihbaratını aldı. İstihbarat üzerine harekete geçen ekipler, çevre güvenliğini alarak söz konusu evin etrafını sardı. Çelik yelek giyen ekipler, yaptıkları operasyon sonucunda Tandoğan’ı saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan Tandoğan, Çiğli Bölge Hastanesine götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi.
Tandoğan’ın Manisa’nın Salihli ilçesinde 1 Temmuz 2016 yılında alacak verecek meselesi nedeniyle Kurşunlu Kaplıcaları Piknik Alanı’nda Cihan Azrak’ı pompalı tüfekle öldürdüğü ve kayıplara karıştığı öğrenildi.

PARTNERÜnlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!Ünlülerin bu halleri sizi hayrete düşürecek!
Kardeşini vuran ağabeye 10 yıl hapisKardeşini vuran ağabeye 10 yıl hapis
3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bikinili videosu olay oldu!

Bikinili videosu olay oldu!

Defne Samyeli kendi fotoğrafına övgüler yağdırdı!

Defne Samyeli kendi fotoğrafına övgüler yağdırdı!

YKS sonuçları açıklandı!

YKS sonuçları açıklandı!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Trump'a karşı tasarı! Oy çokluğuyla kabul edildi!

Türkiye'ye yaptırım uygulanacak mı? Kafa karıştıran açıklama!

Türkiye'ye yaptırım uygulanacak mı? Kafa karıştıran açıklama!

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

Halk otobüsünden düşen genç kız hayatını kaybetti

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

3 yıldır aranan cinayet zanlısı İzmir'de yakalandı

Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Yer: Antalya! Fırtına uçurdu, skandal ortaya çıktı

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü!

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.