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Cinayet zanlısının üzerinden cephanelik çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 18.07.2019 01:22 | Son Güncelleme

Giresun’da 4 gün önce kurşunlanarak öldürülen galerici Cafer Dinçer’in katil zanlısı olarak aranan Hasan A., polis ekiplerinin şüphelendiği bir aracı durdurarak yaptığı incelemede kıskıvrak yakalanmıştı.

Cinayet zanlısının üzerinden cephanelik çıktı

Giresun’da 4 gün önce kurşunlanarak öldürülen galerici Cafer Dinçer’in katil zanlısı olarak aranan Hasan A., polis ekiplerinin şüphelendiği bir aracı durdurarak yaptığı incelemede kıskıvrak yakalanmıştı. Yakalanan Hasan A.’nın üzerinden yapılan aramada ise adeta cephanelik çıktı.
"Emniyet sosyal medyadan duyurdu"
Giresun İl Emniyet Müdürlüğü cinayet olayına ve zanlının yakalanmasına ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yapılan paylaşımda zanlının yakalandığı sırada üzerinden çıkanlarda paylaşıldı.
Emniyet tarafından yapılan paylaşımda, cinayet zanlısı Hasan A.’nın olay günü kaçtığı 28 plakalı aracın Bulancak ilçesinde terk edilmiş vaziyette bulunduğu, şüphelinin il merkezinde olabileceği ve farklı araçlar ile hareket edebileceği değerlendirilerek çalışma başlatıldığı belirtildi.

“Üzerinden silah, 5 şarjör ve 81 mermi çıktı”
Yapılan çalışmalar sonucu 16 Temmuz gecesi il merkezinde şüphe üzerine ekip otosu ile önü kesilmek suretiyle durdurulan 28 plakalı araç içerisinde bulunan şahıslar kontrol edildiğinde, yolcu koltuğunda oturan şahsın kasten öldürme olayının şüphelisi olarak aranmakta olan Hasan A. olduğu tespit edildi.
Yapılan aramada ise şahsın üzerinden bir adet 9 mm tabanca, 5 adet şarjör, 81 adet fişek, bir adet katlanır bıçak ele geçirildi.
"Tutuklanarak cezaevine gönderildi"
Cinayet şüphelisi Hasan A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Cinayet zanlısının üzerinden cephanelik çıktı

Cinayet zanlısının üzerinden cephanelik çıktı

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