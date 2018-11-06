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Cinayete azmettirdikleri iddiasıyla anne ve babaya dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 17:12 | Son Güncelleme

Adana'da 14 yaşındaki çocuğu cinayete azmettirdiği ileri sürülen anne ve baba hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemeyle dava açıldı

Adana'da 14 yaşındaki çocuğu cinayete azmettirdiği ileri sürülen anne ve baba hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemeyle hazırlanan iddianame mahkemece kabul edildi.

Yüreğir ilçesinin Haydaroğlu Mahallesi'nde 21 Eylül’de Ali Genç’i (41) pompalı tüfekle öldürdüğü iddia edilen M.F.K’yi (14) cinayete azmettirdiği ileri sürülen anne S.K. (36) ve baba A.R.K. (40) hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Cumhuriyet savcısının, anne ve babayla ilgili "tasarlayarak öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame Adana 10.Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Hakkındaki soruşturma çocuk suçlarına bakan cumhuriyet savcısınca süren M.F.K. iddianamedeki ifadesinde, kahvehane işleten Genç’i cinsel taciz iddiasıyla öldürdüğünü belirterek "Ali annemin ortaokuldan arkadaşı oluyordu. Olaydan bir gün önce anneme ait telefondan Ali’ye mesaj atıp görüşmek istedim. Ali’nin kabul etmesi üzerine babama ait tüfeği alıp evden ayrıldım. Annem ve babam ‘Ne yapıyorsun?’ diyerek peşimden geldi. Ali’yi yolun başında görünce ateş ettim. Üçüncü ateş etmemde yere düştü.” ifadesini kullandı.

Baba A.R.K. ve anne S.K. ise haklarındaki suçlamaları kabul etmedi.

İddianamenin değerlendirme bölümünde, M.F.K’nin tüfeği alarak evden çıktığına, şüpheli anne ve babasının ise ondan daha sonra aşağıya indiklerini belirtmelerine karşın apartmandaki kamera görüntülerinin incelenmesinde asansörden aşağıya birlikte indiklerinin tespit edildiğine dikkat çekildi.

Sanık anne ve babanın oğullarının peşinden koştuğuyla ilgili de tespitte bulunulmadığına yer verilen iddianamede "Şüphelilerin kendilerini suçtan kurtarmak maksadıyla savunmalarına itibar edilmemiş olup tasarlayarak oğulları M.F.K’yi azmettirmek suretiyle suçu işledikleri anlaşılmıştır.” ifadesine yer verildi.

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