Cinayete çift silahla gitmiş (Tekrar)

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA'da, eski eşi Güllü K.'nin sevgilisi olduğu öne sürülen Mehmet K.'yi (47) av tüfeğiyle vurarak ağır yaralayan, eski kayınvalidesi Sevim K.'yi evinde öldürdükten sonra intihar eden İrfan Taşkafa'nın, olayı gerçekleştirdiğinde yanında bir de tabanca taşıdığı belirlendi. Taşkafa'nın elinde ve belinde silahla Mehmet K.'nin iş yerine giderken kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Cihanbeyli ilçesinde oturan, 2 çocuk babası İrfan Taşkafa, 11 Temmuz günü kiraladığı araçla şiddetli geçimsizlik yüzünden 1 yıl önce boşandığı Güllü K.'nin sevgilisi olduğu iddia edilen Mehmet K.'nin iş yerine gitti. Köprübaşı Mahallesi'ndeki dükkana giren İrfan Taşkafa, av tüfeğiyle Mehmet K.'ye ateş etti. Karnından vurulan Mehmet K. ağır yaralanırken, İrfan Taşkafa kaçtı. Mehmet K., çevredekilerin çağırdığı ambulansla Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

İrfan Taşkafa, daha sonra eski kayınvalidesi Sevim K.'nin İnsuyu Mahallesi'ndeki evine gitti. Taşkafa, Sevim K.'yi (70) de aynı silahla iki el ateş ederek sırtından vurup, öldürdü.

Güvenlik güçleri, Taşkafa'nın yakalanması için çalışma başlattı. İrfan Taşkafa'nın kiraladığı aracın, uydu takibiyle Pınarbaşı Mahallesi'nde park halinde olduğu tespit edildi. Bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, araçta Taşkafa'nın cansız bedenini buldu. Yapılan incelemede İrfan Taşkafa'nın yine aynı silahla başına ateş ederek, yaşamına son verdiği belirlendi.

Tedavisi süren Mehmet K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

ÇİFT SİLAHLA GİTMİŞ

İrfan Taşkafa'nın eski eşi Güllü K.'nin sevgilisi Mehmet K.'nin iş yerine elinde otomatik tüfekle giderken güvenlik kameralarına yansıdığı ortaya çıktı. Sokak ortasında kimseye aldırış etmeden elindeki tüfekle yürüyen Taşkafa, Mehmek K.'yi yaralayıp kaçarken, belinde de tabanca olduğu belirlendi. O sırada sokakta bulunan bir kişi elinde silahla koşan İrfan Taşkafa'yı görünce bir anda irkildiği görülüyor.

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