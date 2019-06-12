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Cinayete intihar süsü vermek istediler, cinayet büro ekiplerine yakalandılar

YAŞAM HABERLERİ  | 12.06.2019 13:43 | Son Güncelleme

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dün meydana gelen ve intihar süsü verilmek istenen olayın cinayet olduğu ortaya çıktı.Edinilen bilgiye göre, Akçaabat ilçe sahilinde arkadaşları ile birlikte oturan 32 yaşındaki Mecnun Yıldız, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 30 yaşındaki S.S isimli şahıs ile tartışmaya başladı.

Cinayete intihar süsü vermek istediler, cinayet büro ekiplerine yakalandılar

Trabzon’un Akçaabat ilçesinde dün meydana gelen ve intihar süsü verilmek istenen olayın cinayet olduğu ortaya çıktı.
Edinilen bilgiye göre, Akçaabat ilçe sahilinde arkadaşları ile birlikte oturan 32 yaşındaki Mecnun Yıldız, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 30 yaşındaki S.S isimli şahıs ile tartışmaya başladı. Şahıslar arasında çıkan tartışma bir anda kavgaya dönerken iddiaya göre, Mecnun Yıldız, üzerinde bulunan tabancayı çıkararak S.S.’ye doğrultu. Bu sıra şahıslar arasında arbede yaşandı. Çıkan arbede sonrasında tabanca ateş aldı.
Silahtan çıkan mermi Mecnun Yıldız’ın karın boşluğuna denk geldi. Yaşanan olay sonrasında olay yerinde bulunan farklı 2 kişi yaralı Yıldız’ı hastaneye kaldırdı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen Mecnun Yıldız yaşamını yitirdi. Olay sonrasın da görgü tanıkları Yıldız’ın kendisini vurduğunu ileri sürdü. Akçaabat Polisi olay yerinde yapmış olduğu çalışmada tabancayı bulamayınca olayın intihar olmadığı bilgisine ulaştı.
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri soruşturmayı devralarak çalışmayı derinleştirirken, Yıldız’ı hastaneye getiren şahısların vermiş olduğu ifadede çelişki olduğunu tespit ederek S.S’yi gözaltına aldı. S.S’nin olay sonrasında cinayet silahını Akçaabat sahilinde bulunan kayıkların altına koyduğunu ve olayı itiraf ettiği öğrenildi. Adli makamlara sevk edilen S.S tutuklanarak Bahçecik Cezaevine gönderildi.

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