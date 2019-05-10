Cinayete kurban giden abla ve kardeşi, son yolcuğuna uğurlandı

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA)- SİVAS'ın Yıldızeli ilçesinde önceki gün 3 çocuğunu annesi tarafından öldürülen Hacı Kılıç (47) ve ablası Fadik Elmas (54), köy meydanında kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi. Olay önceki akşam Yıldızeli ilçesine bağlı Sarıkaya Köyü'nde yaşandı. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Keklik Kılıç (40), tartıştığı görümcesi Fadik Elmas ile kocası Hacı Kılıç'ı çeşitli yerlerinden bıçakladı. 2 kardeş olay yerinde hayatını kaybetti. Olayı fark eden köylüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kocasını ve görümcesini öldürdükten sonra tarım ilacı içerek, intihara kalkışan Keklik Kılıç ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı. CENAZELER TOPRAĞA VERİLDİ Dün yapılan otopsi işlemlerinde Hacı Kılıç'ın 12 bıçak darbesi aldığı ve boynunun kesilmek istendiği, ablası Fadik Elmas'ın da 20 bıçak darbesi ile hayatını kaybettiği tespit edildi. Hacı Kılıç ve Fadik Elmas, için bu sabah köy meydanında cenaze namazı kılındı. Yakınları gözyaşlarına boğulan kardeşler, köy mezarlığında toprağa verildi. Öte yandan Kılıç çiftinin 3 çocuğunun devlet korumasına alınarak, Sivas Sevgi Evleri'ne yerleştirildiği öğrenildi.



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