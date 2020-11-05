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Cinayete kurban giden Fatma Mavi, Karaman’da son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.11.2020 14:00 | Son Güncelleme

İstanbul Bahçelievler’de patlamanın ardından çıkan yangın sonrası evde cansız bedenine ulaşılan ve yapılan inceleme sonucu cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 31 yaşındaki Fatma Mavi, memleketi Karaman’da topağa verildi.Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Mavi’nin cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Karaman’a getirildi.

İstanbul Bahçelievler’de patlamanın ardından çıkan yangın sonrası evde cansız bedenine ulaşılan ve yapılan inceleme sonucu cinayete kurban gittiği ortaya çıkan 31 yaşındaki Fatma Mavi, memleketi Karaman’da topağa verildi.
Adli Tıp Kurumunda otopsi işlemleri tamamlanan Mavi’nin cenazesi yakınları tarafından teslim alınarak toprağa verilmek üzere Karaman’a getirildi. Fatma Mavi için Yeşil Camide öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Namaza Mavi’nin ailesi ve yakınları katıldı. Namaz sırasında Mavi’nin yakınlarının oldukça üzgün oldukları görüldü. Kılınan namazın ardından Mavi’nin cenazesi Hamidiye Mahallesi’ndeki şehir mezarlığında dualarla defnedildi.
Olay, 1 Ekim Pazar günü Bahçelievler Mahmutbey Caddesi 4. Sokak’ta bulunan 5 katlı binanın 2’nci katında meydana geldi. Meydana gelen patlamada dairede çıkan yangının söndürülmesinin ardından 31 yaşındaki Fatma Mavi’nin cesedi evin salonunda bulunmuştu.

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