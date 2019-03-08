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Cinayete kurban giden kadınlar için Kız Kalesi'nde fener uçurdular

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.03.2019 22:09 | Son Güncelleme

Van'da 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, geçen yıl cinayete kurban giden kadınlar için dilek fenerleri yakılarak gökyüzüne bırakıldı

Van'ın Edremit Belediyesince, geçen yıl Türkiye'de cinayete kurban giden kadınlar için tarihi Kız Kalesi'nde dilek fenerleri uçuruldu.

Edremit Belediyesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaklaşık 3 bin yıllık geçmişe sahip Kız Kalesi'nde etkinlik düzenledi.

Çok sayıda kadının katıldığı etkinlikte, geçen yıl cinayete kurban giden kadınlar için dua edildi ve yakılan dilek fenerleri gökyüzüne bırakıldı.

Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli de vatandaşlarla dilek feneri uçurdu.

Çiçekli, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede kadına yönelik şiddet olaylarıyla ilgili değerlendirme yaptıklarını söyledi.

Çiçekli, şöyle konuştu:

"2018'de gerçekleşen 440 kadın cinayetinin tekrar yaşanmaması ve farkındalık oluşturma gayretiyle 440 dilek fenerini uçurduk. Hiçbir haklı gerekçe kadın cinayetini meşru hale getiremez. 'Kadına şiddet insanlığa, İslam'a ihanettir' sloganıyla hareket ediyoruz."

Vatandaşlardan Handan Erdem ise çok güzel ve anlamlı bir etkinlik düzenlendiğini belirterek, "Dileklerimizi dileyip, fenerlerimizi uçurduk. Fenerlerimizi şiddet gören ve mağdur tüm kadınlar adına bıraktık. İnşallah bu vesileyle kadına yönelik şiddete dikkat çekmeyi başarabiliriz." dedi.

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8 Mart Dünya Kadınlar Günü Dilek Feneri Edremit Van

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