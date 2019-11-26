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Cinayete kurban giden kayıp şahsın cesedi bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 13:39 | Son Güncelleme

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde bir aydan fazla bir zamandır kayıp olarak aranırken, eşinin sevgilisi tarafından öldürülüğü ortaya çıkan Turgut Ö.’nün cesedi cinayet zanlısının tarifi sonrası atıldığı ormanlık arazide bulundu.Ahmetli ilçesinde 32 gün önce kaybolduktan sonra arama çalışması başlatılan Turgut Ö.’nün öldürüldüğü ortaya çıktı.

Cinayete kurban giden kayıp şahsın cesedi bulundu

Manisa’nın Ahmetli ilçesinde bir aydan fazla bir zamandır kayıp olarak aranırken, eşinin sevgilisi tarafından öldürülüğü ortaya çıkan Turgut Ö.’nün cesedi cinayet zanlısının tarifi sonrası atıldığı ormanlık arazide bulundu.
Ahmetli ilçesinde 32 gün önce kaybolduktan sonra arama çalışması başlatılan Turgut Ö.’nün öldürüldüğü ortaya çıktı. Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda kayıp şahıs Turgut Ö.’nün eşi Necla Ö.’nün sevgilisi olduğu iddia edilen Hayrettin A. ve Necla Ö. gözaltına alındı. Gözaltına alınan Hayrettin A.’nın cinayeti itiraf etmesi üzerine ekipler harekete geçti. Şahsın, Turgut Ö.’yü Kemalpaşa ilçesine bağlı Ovacık Mahallesi’nde ormanlık alanda başına vurarak öldürdüğünü itiraf etmesi üzerine jandarma ekipleri bölgede arama çalışmalarına başladı. Bölgeye giden ekipler yapılan geniş çaplı arama çalışması sonrası talihsiz adamın cesedini Sinancılar Mahallesi yakınlarındaki arazide buldu. Ekipler, Turgut Ö.’ye ait olduğunu düşündükleri mont ve kemik parçalarını titizlikle incelemek üzere topladı.
Öte yandan cinayet zanlısı Hayretin A.’nın sorgusunda, Turgut Ö.’ye iş bulduğu yalanıyla ormanlık alana götürdüğü, sopayla kafasına ve vücuduna vurarak öldürdüğü ve zanlıyı olay yerinde o şekilde bırakarak ayrıldığını itiraf ettiği belirtildi. Ayrıca Hayrettin A., Turgut Ö.’yü öldürmesini, kayıp şahsın eşi Necla Ö.’nün istediğini söylediği ifade edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Hayrettin A., Necla Ö. ve Necla Ö.’nün kızı Sibel M.’nin sorgusu sürüyor.

Cinayete kurban giden kayıp şahsın cesedi bulundu

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