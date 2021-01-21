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Cinayete kurban giden yaşlı kadının son görüntüleri ortaya çıktı

21.01.2021 15:24 | Son Güncelleme:
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Antalya’da yalnız yaşadığı evinde cinayete kurban giden yaşlı kadının son görüntüleri ortaya çıktı.

Antalya’da yalnız yaşadığı evinde cinayete kurban giden yaşlı kadının son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde yaşlı kadın neşeli haliyle dikkat çekerken, beslediği kedi ise öksüz kaldı. 2 şüpheliden biri ise yakındaki cami tuvaletinde yakalandı.
Kepez ilçesi Emek Mahallesi 2183 Sokak’taki 3 katlı bir binanın giriş katında yalnız yaşayan 85 yaşındaki Şadiye Öztürk, kanlar içinde yerde bulunmuş ve cinayete kurban gittiği ortaya çıkmıştı. Olayın cinayet olmasından şüphelenen ekipler ev içinde ve çevrede incelemelerini yoğunlaştırdı. Olay yeri inceleme ekipleri hem ev içinde hem de giriş kapısında parmak izi çalışması yaptı. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri elde edilen ilk bulgular doğrultusunda olayı geniş çaplı incelemeye devam etti. Öztürk’ün evinin karşısındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, olay saatinde bölgede bulunan iki kişinin hareketlerinin şüpheli olduğunu belirledi. Eşkali belirlenen şüphelilerden H.K., Şehitler Parkı içindeki caminin tuvaletinde Motosikletli Yunus Timleri tarafından yakalandı. Şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğüne götürülürken ekipler diğer şüpheli S.D.’yi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

"Bıçak izleri olduğunu söylemişler"
Evin kapısında halen polisin güvenlik şeridi dururken, yaşlı kadının komşuları ise büyük korku içinde olduklarını belirtti.
Yaşlı kadını kanlar içinde yerde bulan İbrahim Kuş, “Kadın tek başına yaşıyordu. Olay günü uyandım öğle vakti, annem komşusunun hiç dışarı çıkmadığını söyledi. Normalde bu saatlerde dışarıda olurdu. O gün annem görmeyince bana bir bak dedi. Kapıdan seslendim ses vermedi. Kapıya dokundum açıktı, içeri girdim. Salon dağınıktı ve kadın yerde kanlar içinde yatıyordu. Oğlunu aradım, sonra sağlık ekiplerini aradım. Ya kafasını duvara vurduğunu, yada birinin onu duvara çarptığını anladım. Kafasında kan elinde pamuk vardı. Dün gecede bıçaklama olduğunu öğrendik. Demek ki cinayet işlenmiş birileri girmiş içeri” dedi.

Yaşlı kadın da korkuyor
9 yıldır komşu olduklarını anlatan 70 yaşındaki Zehra Kuş ise “Yalnız yaşıyordu. Her zaman yemek verirdik. Endişelendim o gün görmeyince, oğluma gidip bakmasını istedim. Gitti oğlum bu halde gördü. Ben çok korktum. Şu an geceleri korkuyorum. Bana da bunu yapalar diye korkuyorum. Kimseye zararı yoktu ne istediler teyzeden” diye konuştu.

Son görüntüleri
Öte yandan Şadiye Öztürk’ün olaydan birkaç ay önceki görüntüleri cep telefonu kamerasına kaydedildi. Elinde fatura, yüzünde maske ile komşusunun balkonuna uzanan Öztürk’ün neşeli olduğu görüldü.
Ayrıca Öztürk’ün beslediği kedi de sahipsiz kaldı. Kedinin, Şadiye Öztürk’ün girip çıktığı balkon kapısının önünde uyuduğu görüldü.

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