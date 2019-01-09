Cinayete kurban gittiği belirlenen kadının katil zanlısı, oğlunun arkadaşı çıktı

Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA) - ANKARA'da 3 yıl önce evinde ölü bulunan Şehriban Tokuştepe'nin (67), boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Oğullarının şüphelenmesi üzerine mezarı açılarak otopsi yapılan ve cinayete kurban gittiği belirlenen Tokuştepe'nin katil zanlısı olarak da olay günü oğlu Batuhan Çobancık'ı arayarak, "Annene ulaşamıyorum, kontrol et" diyen Doğan Sevilgen (35) gözaltına alındı. Sevilgen, tutuklandı.

Yenimahalle ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi 520'nci Sokak'ta yalnız yaşayan Şehriban Tokuştepe, 14 Aralık 2015 tarihinde banyoda ölü bulundu. Tokuştepe, gelen eve belediye hekiminin 'doğal yollarla öldüğü' yönünde hazırladığı rapor doğrultusunda toprağa verildi. Şehriban Tokuştepe'nin ikinci eşinden olan oğlu Batuhan Çobancık ile üçüncü eşinden olan oğlu Orhan Pala, polise, annelerinin evinden yaklaşık 10 bin TL ile bir adet cep telefonunun kayıp olduğunu bildirdi. İki kardeş, cinayetten şüphelendiklerini söyledi.

MEZARI AÇILDI

Bunun üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Tokuştepe'nin mezarı, defnedildikten 2 gün sonra açıldı. Yapılan otopside Tokuştepe'nin boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Ancak o dönem cinayet zanlısı bulanamadı.