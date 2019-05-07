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Cinayete tanık olunca kalp krizi geçirdi, hastanede öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 15:27 | Son Güncelleme

KASTAMONU'da, 4 gün önce liseli gencin durakta yolcu bekleyen minübüs şoförünü tabancayla vurarak öldürdüğü ana tanık olunca kalp krizi geçiren Recep Kuşçu (53), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Cinayete tanık olunca kalp krizi geçirdi, hastanede öldü

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, (DHA)- KASTAMONU'da, 4 gün önce liseli gencin durakta yolcu bekleyen minübüs şoförünü tabancayla vurarak öldürdüğü ana tanık olunca kalp krizi geçiren Recep Kuşçu (53), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
İsmailbey Mahallesi'ndeki minibüs durağında 4 gün önce meydana gelen olayda, S.S. Öz Taşköprü Minübüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi Başkanı seçilen Nejdet Özsoy(50), durakta minibüsünde yolcu beklerken, lise öğrencisi H.C.K.'nın silahlı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerine 9 kurşun isabet eden Özsoy, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kaçan H.C.K ise yakalanarak, tutuklandı.
SALDIRIYA TANIK OLDU, KALP KRİZİ GEÇİRDİ
Durakta minübüslerin kalkışlarını düzenleyen ve cinayete tanık olan Recep Kuşcu da olay anında kalp krizi geçirdi. Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedavi altına alınan Kuşçu, dün hayatını kaybetti. Recep Kuşçu’nun cenazesi, Taşköprü ilçesine bağlı Alatarla köyünde toprağa verildi.

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