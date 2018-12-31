Cinayeti 200 bin TL için işlemiş

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'da, sevgilisi Ziynet Terzi'yi(36), okak ortasında, 7 yaşındaki oğlunun gözleri önünde öldüren Ekrem Çatal'ın(61) yargılanmasına başlandı. Çatal ifadesinde, "Beni aldattı, kendisine verdiğim 200 bin TL'yi istedim. Küfür edince sıktım" dedi.

Olay, 5 Ekim günü Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi 84 Sokak'ta meydana geldi. Masörlük yapan Ziynet Terzi, oğlu M.C.T.'yi (7) okula götürmek üzere sabah saatlerinde evden çıktı. Terzi, sokakta, daha önce hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı kafeterya işletmecisi olan sevgilisi Ekrem Çatal ile karşılaştı. Otomobilin içinden Terzi'ye bağıran Ekrem Çatal, ardından yanında getirdiği tabancayla kadına 3 el ateş etti. Göğsünden ve karın boşluğundan vurulan Terzi, oğlunun gözü önünde yere yığıldı. Ziynet Terzi olay yerinde ölürken, Ekrem Çatal kaçarak, izini kaybettirdi.

YOLDA YÜRÜRKEN YAKALANDI

Annesinin ölümüne şahit olan M.C.T. ise polis ekiplerince olay yerinden uzaklaştırıldı. Cinayetten 4 gün sonra yolda yürürken polis ekiplerince yakalanan Ekrem Çatal, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Ekrem Çatal ve avukatı katıldı. Yakalandığında gazetecilerin, "Cinayeti neden işledin?" sorusuna, "Çok mu merak ediyorsunuz" diye yanıt veren Çatal, mahkeme başkanının "Konuşacak mısın?' sorusuna, "Evet, her şeyi anlatmak istiyorum" karşılığını verdi.

20 yıl önce eşinden ayrıldığını ve 4 çocuk babası olduğunu belirten Ekrem Çakal, Ziynet Terzi ile olaydan bir yıl önce tanıştıklarını kaydetti. Tanıştıktan 2,5 ay sonra sevgili olduklarını kaydeden Çakal, "Evlenme kararı aldık. Aynı evde yaşıyorduk. Kendisine belirli aralıklarla 200 bin TL verdim. Ancak beni aldattığını öğrendim. 16 Ağustos'ta bir arkadaşının babasının öldüğünü, onun yanına gitmek istediğini söyleyerek, izin istedi. Eve geç geleceğini belirtti. Hareketlerinden şüphelendim. Kendisi bir araç kiralamıştı. Ben de taksi tuttum ve onu takip etmeye başladım" dedi.

EVDEN UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRDI

Ziynet Terzi'nin aracına 3 erkeğin bindiğini iddia eden Ekrem Çakal, ifadesini şöyle sürdürdü:

"Bir süre sonra erkeklerden biri indi. Saat 22.00 sıralarında Lara bölgesinde Düden Şelalesi'nin döküldüğü yere gittiler. Ben de ne yaptıklarını merak ettiğim için taksiciyi onların yere gönderdim. Taksici, Ziynet ve erkeklerin bira içtiklerini söyledi. Gece yarısı saat 01.00'e kadar orada bekledim ve artık ondan ayrılmaya karar verdim. Eve gittim. Bir süre sonra o da geldi. Kendisine 'Nereden geldin?' diye sorunca 'Yemekteydim' dedi. Aslında o gece kavga etmedik ama beni şikayet etti ve evden uzaklaştırma kararı aldı."

PARAMI İSTEDİM, AĞIR KÜFÜRLER ETTİ

Yaşadıklarından sonra Ziynet Terzi'ye verdiği parayı almaya karar verdiğini söyleyen Ekrem Çatal, "Parayı her istediğimde borcunun olmadığını söylüyordu. Verdiğim parayı hep inkar etti. 60 bin TL'ye aracımı satmıştım, önce bu parayı verdim. Sonrasında sırasıyla 50 bin TL, ardından parça parça toplamda 200 bin TL verdim. Olay günü sabah erken saatlerde maktulün evinin önüne gidip çıkmasını bekledim. Oğlu yanındaydı. Kendisine paramı istediğimi söyledim. O da 'Yok' dedi. Ben de en azından yarısını vermesini üsteledim. Bana 'para mara yok' diyerek ağır küfürlerde bulundu. Sinirlendim, öldürme fikrim yoktu. Yanımda taşıdığım babama ait tabancayı çıkarıp, birkaç el ateş ettim. Sonrasında korktum ve ormana kaçtım. Dört gün sonra da çarşıda gezerken yakalandım" diye konuştu.

Mahkeme başkanının "Silahı neden üzerinde taşıyordun?" sorusuna ise Ekrem Çatal, "Maktulü o gece 3 erkekle gördükten sonra bana bir şeyler yapabilirler diye korktum. O günden beri hep üzerimde taşıyordum" diye yanıt verdi.

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına, Ziynet Terzi'nin oğlu M.C.T.'nin tanık olarak dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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