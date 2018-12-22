HABER

Cinayeti 350 lira istediği için işlemiş

YAŞAM HABERLERİ  | 22.12.2018 10:17 | Son Güncelleme

ADANA'da Eray Çankaş'ın, otomobilinin içindeki Mehmet Tanrıseven'i 350 lira istediği için öldürdüğü ortaya çıktı.

Çağlar ÖZTÜRK/ADANA, (DHA)- ADANA'da Eray Çankaş'ın, otomobilinin içindeki Mehmet Tanrıseven'i 350 lira istediği için öldürdüğü ortaya çıktı. Olay, 18 Aralık'ta Seyhan ilçesi Vefa Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, yoldan geçen bin esnaf, Mehmet Tanrıseven'in (42) 01 US 790 plakalı otomobilde kanlar içinde, hareketsiz olduğunu fark etti. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, boynundan tabancayla vurulan Tanrıseven'i hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Tanrıseven, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Daha sonra olay yerine gelen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aracın çevresinde inceleme yaptı. Ayrıca ekipler civardaki güvenlik kameralarını da incelemeye aldı. Yapılan aramalarda, otomobil yakınında boş kovan bulundu. Saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen Eray Çankaş (47) ise kısa sürede yakalandı. Cinayet anı ise bir işyerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. 350 LİRA İSTEMİŞ Olayın ardından emniyete götürülen Çankaş sorgusunda, Tanrıseven'in kendisinden 350 lira istediğini, cinayeti bu yüzden işlediğini söyleyerek, "Benden sürekli haraç istiyordu, neredeyse her gün '50 lira getir, 100 lira getir' diyerek beni tehdit ediyordu. Olay günü de beni arayarak 350 lira istedi. Parayı bulunduğu yere getirmemi söyledi. Amacım öldürmek değildi, belimdeki tabancayı görünce aramızda itiş kalkış yaşandı" dedi. Ayrıca ekipler, Tanrıseven'in 20 yıl önce Çankaş'ı ayağından tabancayla yaraladığını da ortaya çıkardı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Çankaş, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı.

PARTNERBarbie bebeğe benzemek isterken... Bunu da yaptılar!Barbie bebeğe benzemek isterken... Bunu da yaptılar!
Sinop'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralıSinop'ta iki otomobil çarpıştı: 7 yaralı
Boşandığı kadını ve erkek arkadaşını öldüren şüpheli: Uygunsuz yakaladımBoşandığı kadını ve erkek arkadaşını öldüren şüpheli: Uygunsuz yakaladım
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

3 kadınla fuhuş yaparken basılmışlardı! 14 erkeğin hayatı karardı

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Baldıza mide bulandıran taciz! 'Gece ablamla yattım, sabah eniştemle kalktım'

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okulda iğrenç olay! Liseli kıza defalarca tecavüz etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Balıkesir'de 'cinsel taciz' kavgası kanlı bitti

Balıkesir'de 'cinsel taciz' kavgası kanlı bitti

Bursa'da vahşet! Eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Bursa'da vahşet! Eşini ve 5 aylık bebeğini bıçaklayarak öldürdü

Kadın öğretmen, evinde iple asılı halde ölü bulundu

Kadın öğretmen, evinde iple asılı halde ölü bulundu

Konya'da korkunç olay! Eski koca dehşeti

Eski koca dehşeti! Ölü bulundular

Cinsel istismarla suçlanan 'sahte şeyh'in cezası belli oldu

5 erkeğe cinsel istismarda bulunmuştu! 'Sahte şeyh' için karar verildi

'La Casa De Papel' çetesi Kocaeli'nde yakalandı

'La Casa De Papel' çetesi Kocaeli'nde yakalandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.