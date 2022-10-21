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Cinayeti 63 bin görüşme incelenerek çözüldü

20.10.2022 17:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 2010 yılından bu yana kayıp olan kızın cesedi İzmir’de boş bir arazide bulunurken, cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı.

Cinayeti 63 bin görüşme incelenerek çözüldü

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 2010 yılından bu yana kayıp olan kızın cesedi İzmir’de boş bir arazide bulunurken, cinayetle ilgili 2 kişi tutuklandı. Ekipler cinayeti 63 bin görüşme incelenerek çözdü.
Alınan bilgilere göre; 2 Aralık 2021 günü A.T isimli şahıs Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek E.T isimli kızının 2010 yılından bu yana kayıp olduğuna dair başvuru yaptı. Bilecik Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda kayıp şahıs E.T. ’nin yaşadığına dair herhangi bir iz ve emareye rastlanmadı. Bahse konu kayıp şahsın ölmüş-öldürülmüş olabileceği değerlendirilerek "Kimliği Belirsiz Cesetler" projesi üzerinden kayıp şahsın kaybolduğu tarih aralığı göz önünde bulundurularak kayıp şahsın en son gitmiş olduğu Aydın, İzmir, Muğla, Denizli ve Manisa illerinde kimliği belirsiz cesetler üzerinde yapılan araştırmalarda, 21 Aralık 2010 günü İzmir’e bağlı Ödemiş İlçesi Bademli Beldesi Jandarma Bölgesinde boş bir arazide bulunan kimliği belirsiz cesedin kayıp şahıs E.T. olabileceği değerlendirildi ve Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığı ile irtibata geçilmiştir.

63 bin görüşme incelendi
Kimliği belirsiz ceset ile mukayese amacıyla aile bireylerinden alınan numuneler Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildiğinde, kimliği belirsiz cesedin kayıp olarak aranan E.T. isimli şahsa ait olduğu tespit edilmiştir. Şüpheli olabileceği değerlendirilen 13 şahsa ait 73 adet GSM hattı 63 bin görüşme temin edilerek görüşme ve baz verileri üzerinde yapılan incelemeler neticesinde T.S., F.S., M.G. ve F.Ş. isimli 4 şahsın olayın şüphelisi olduğu tespit edildi. Soruşturma dosyası Bozüyük Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen yetkisizlik kararı ile İzmir Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığına devredilmiştir.

2 kişi tutuklandı
Asayiş Daire Başkanlığının koordinesinde Bilecik Cinayet Büro Amirliği ve İzmir Cinayet Büro Amirliği görevlilerince elde edilen deliller ışığında yapılan teknik ve fiziki çalışmalar, başvurulan 25 bilgi sahibi ifadesi neticesinde, T. S., F.S., M.G., F.S., S.S. ve M.Ö. isimli şahısların olayın şüphelileri olduğu tespit edildi. 11 Ekim 2022 günü İzmir Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Bilecik Cinayet Büro Amirliği ve İzmir Cinayet Büro Amirliği görevlileri tarafından ortaklaşa yapılan operasyonda F.S., B.S., F.S., M.Ö. ve M.G. isimli şüpheliler Aydın’da yakalanarak İzmir Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilmişlerdir. M.Ö. isimli şüpheli emniyetteki işlemleri bitiminde savcılıkça serbest bırakılmış, B.S. ve F.Ş. isimli şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartı ile serbest bırakılmış olup, F.S. ve M.G. isimli şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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