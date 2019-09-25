Cinayeti işlemek için özellikle doğum gününü seçmiş

Aydın'da biri kadın 2 kişiyi öldüren Muhammed Gürsoy (27) hakkında kabul edilen iddianamede, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı'nda Muhammed Gürsoy tarafından işlenen Ekim Türkmen ve Merve Kotan cinayetlerine ilişkin Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı.

İncelemelerini yapan Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

Tutuklu sanık Gürsoy'a cinayette kullandığı pompalı tüfeği temin ettiği ileri sürülen tutuksuz sanık E.Ö. ile Gürsoy'un ifadeleri ve cinayete ilişkin detayların yer aldığı iddianamede, Gürsoy'un "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, E.Ö'nün ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede Gürsoy'un, "Kotan ile gönül ilişkilerinin olduğu, doğum gününü kutlamak amacıyla o gün Türkmen ve Kotan ile dışarıya çıktıkları, bir parkta oturup alkol aldıkları, tuvalet ihtiyacını gidermek için Kotan ve Türkmen'in yanından ayrıldığı ve dönüşte ikisini uygunsuz vaziyette gördüğü, yaklaşık 1,5 yıl önce internetten av merakından dolayı aldığı pompalı tüfekle alkolün de etkisiyle hedef gözetmeksizin ateş ettiği" yönündeki ifadeleri yer aldı.