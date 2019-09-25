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Cinayeti işlemek için özellikle doğum gününü seçmiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.09.2019 22:03 | Son Güncelleme

Aydın'da biri kadın 2 kişiyi öldüren zanlı hakkında, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi - İddianamede zanlının, Ekim Türkmen ve Merve Kotan'ı aynı gün, aynı yerde öldürmek ve şüphe oluşturmamak için özellikle doğum gününü seçtiği belirtildi

Aydın'da biri kadın 2 kişiyi öldüren Muhammed Gürsoy (27) hakkında kabul edilen iddianamede, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı'nda Muhammed Gürsoy tarafından işlenen Ekim Türkmen ve Merve Kotan cinayetlerine ilişkin Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame tamamlandı.

İncelemelerini yapan Aydın 1. Ağır Ceza Mahkemesi iddianameyi kabul etti.

Tutuklu sanık Gürsoy'a cinayette kullandığı pompalı tüfeği temin ettiği ileri sürülen tutuksuz sanık E.Ö. ile Gürsoy'un ifadeleri ve cinayete ilişkin detayların yer aldığı iddianamede, Gürsoy'un "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet, E.Ö'nün ise "kasten öldürmeye yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

İddianamede Gürsoy'un, "Kotan ile gönül ilişkilerinin olduğu, doğum gününü kutlamak amacıyla o gün Türkmen ve Kotan ile dışarıya çıktıkları, bir parkta oturup alkol aldıkları, tuvalet ihtiyacını gidermek için Kotan ve Türkmen'in yanından ayrıldığı ve dönüşte ikisini uygunsuz vaziyette gördüğü, yaklaşık 1,5 yıl önce internetten av merakından dolayı aldığı pompalı tüfekle alkolün de etkisiyle hedef gözetmeksizin ateş ettiği" yönündeki ifadeleri yer aldı.

Şüphelinin ifadelerinin cezadan kurtulmaya yönelik olduğu savunulan iddianamede, Gürsoy'un cinayette kullanılan ruhsatsız silahı 1,5 yıl önce internetten değil olaydan iki gün önce E.Ö'den satın aldığı kaydedildi.

İddianamede E.Ö'nün, "Gürsoy'u yaklaşık 20 gündür tanıdığını, görüşmeleri esnasında av meselesinin açıldığını, kendisine ait silahı satabileceğini söylemesi üzerine Gürsoy'un 11 Ağustos'ta silahı istediği ancak işinin olmasından dolayı talebi reddettiğini, aynı gün tekrar araması üzerine silahı 12 Ağustos'ta verdiğini" anlattığı belirtildi.

Şüphelinin ifadesinde söylediği kadar yüksek oranda alkollü olmadığı ve cinayeti önceden tasarladığı için silah teminine gittiği ileri sürülen iddianamede, sanığın, Türkmen ve Kotan'ı aynı gün aynı yerde öldürmek ve şüphe oluşturmamak için özellikle doğum gününü seçtiği, tuvalet bahanesi ile olay yerinden ayrılarak araçtan getirdiği pompalı tüfekle Kotan ve Türkmen'e, oturduğu sırada yakın mesafeden kaçmalarına fırsat vermeden ateş ettiği aktarıldı.

- Olay

Cumhuriyet Mahallesi Nevzat Biçer Parkı'nda 15 Ağustos'ta Muhammed Gürsoy, Ekim Türkmen ve Merve Kotan'a pompalı tüfekle ateş etmiş, Türkmen ve Kotan olay yerinde hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

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