HABER

Cinayeti işleyip nöbete gittiği ortaya çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 21:21 | Son Güncelleme

Denizli’de tabancayla öldürdüğü genci, köpek çiftliği arazisine gömmeye çalışırken suçüstü yakalanan cinayet zanlısı şahıs ile olaya karışan diğer şahıs sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Cinayeti işleyip nöbete gittiği ortaya çıktı

Denizli’de tabancayla öldürdüğü genci, köpek çiftliği arazisine gömmeye çalışırken suçüstü yakalanan cinayet zanlısı şahıs ile olaya karışan diğer şahıs sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı. Katil zanlısının ise cinayeti işledikten sonra görevli olduğu 112 Acil Servis İstasyonunda nöbete gittiği ortaya çıktı.
Olay, Pamukkale ilçesi Zümrüt Mahallesi’nde önceki gün meydana geldi. 155 ‘Polis İmdat Hattı’na gelen bir kişinin cesedinin gömüleceği yönünde ihbar alan polis ekipleri mahalledeki köpek çiftliğine baskın düzenledi. Baskında polis acil tıp teknisyeni Hamza D.’yi çuval içindeki kimliği belirsiz bir cesedi açtığı çukura gömmeye çalışırken suçüstü yakaladı. Yapılan incelemelerde cesedin 22 yaşındaki Sercan Yıldırım’a ait olduğu belirlendi. Ardından Hamza D. ile birlikte olaya karıştığı iddia edilen Tolga Y., gözaltına alındı.
İşlemleri tamamlanan 2 şahıs bugün polis tarafından adliyeye sevk edildi. Hamza D. ve Tolga Y.’nin savcılık sorgularının ardından çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Öte yandan, alınan bilgilerde cinayet zanlısı Hamza D’nin, Yıldırım ile çiftlikte alkol alırken hatırlayamadığı bir sebepten ötürü tartıştıklarını ve korkutmak amaçlı tabanca ile ateş ettiğini söylediği iddia edildi. Hamza D’nin cinayet sonrası Yıldırım’ın cesedini halıya sarıp sonrasında görevli yaptığı 112 Acil Servis İstasyonu’na nöbet tutmak için Beyağaç ilçesine gittiğini söylediği öne sürüldü. Nöbeti ardından cinayet yerine gelen Hamza D’nin sonrasında cesedi gömmek için çalışma başlattığı belirtildi.

Bir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlatBir ateş de sen yak, #karanlığıaydınlat
Vahşet! Hepsi ölü bulunduVahşet! Hepsi ölü bulundu
'Ekonomik Sorunlar Yerel Medyayı Çıkmaza Soktu''Ekonomik Sorunlar Yerel Medyayı Çıkmaza Soktu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Şehidi ambulansta gören köpek öyle bir şey yaptı ki...

Şehidi ambulansta gören köpek öyle bir şey yaptı ki...

Uludağ'da kaybolan AKUT ekibiyle ilgili yeni gelişme!

Uludağ'da kaybolan AKUT ekibiyle ilgili yeni gelişme!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

MasterChef Güzide'nin eşi bakın kim çıktı!

BBP ve Saadet Partisi asgari ücret talebini açıkladı

BBP ve Saadet Partisi asgari ücret talebini açıkladı

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayında yeni gelişme!

Türkiye'yi yasa boğan Ceren Özdemir olayında yeni gelişme!

Ceren Özdemir'in son anları kamerada

Ceren Özdemir'in son anları kamerada

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Meteorolojiden yoğun kar uyarısı

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Şehitlerimizin isimleri belli oldu!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Kayıp dağcılar için Bakanlık'tan açıklama!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Batman’da TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

TÜPRAŞ'ta patlama! Çok sayıda ekip sevk edildi

Sayısal Loto 4 Aralık çekiliş sonuçları

Sayısal Loto 4 Aralık çekiliş sonuçları

Şans Topu 4 Aralık 2019 çekiliş sonuçları

Şans Topu 4 Aralık 2019 çekiliş sonuçları

Bartın'da vahşet! 6 köpek ölü bulundu

Vahşet! Hepsi ölü bulundu

MSB: Silopi'de PKK'lı 5 terörist teslim oldu

MSB duyurdu: 5 terörist teslim oldu

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

Meteoroloji'den kuvvetli kar, sağanak ve fırtına uyarısı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.