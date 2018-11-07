Cinayeti, kuzeniyle nişanı attığı için işlemiş

Davut CAN/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Buca ilçesinde, Umut Özdemir'i çalıştığı akaryakıt istasyonunda bıçakladığı iddiasıyla gözaltına alınan Nurettin A.'nın emniyetteki sorgusu sürüyor. Nurettin A.'nın ilk ifadesinde Özdemir'i, kuzeniyle nişanı attığı için öldürdüğünü söylediği kaydedildi.

Olay, dün gece İsmail Sivri Bulvarı'ndaki akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Nurettin A., istasyonda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan, teyzesinin kızının eski nişanlısı Umut Özdemir'i sırtından bıçakladı. Nurettin A., olay yerinden koşarak uzaklaşırken, Özdemir'in mesai arkadaşları, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaralı Özdemir’i Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Umut Özdemir, yapılan tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

Polis ekipleri, iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin Nurettin A. olduğunu saptadı. Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Nurettin A.’yı İnkılap Mahallesi 640 sokakta, kovalamacayla yakaladı. Nurettin A. polise verdiği ilk ifadede, Özdemir’i teyzesinin kızıyla olan nişanı attığı için öldürdüğünü söyledi. Nurettin A., Bozyaka’daki Asayiş Şube Müdürlüğü’ne götürüldü.