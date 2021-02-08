HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cinayetin ardından polisle çatışmaya girdi

Cinayetin ardından polisle çatışmaya girdi

08.02.2021 20:00 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya’da sabah saatlerinde bir kişinin aracında vurularak öldürülmesiyle ilgili aranan zanlılardan biri polisle çatışmaya girdi.

Konya’da sabah saatlerinde bir kişinin aracında vurularak öldürülmesiyle ilgili aranan zanlılardan biri polisle çatışmaya girdi. Çatışmaya giren zanlı ile birlikte 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, akşam saatlerinde merkez Meram ilçesi Hatunsaray Caddesi 17460. Sokak’ta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri sabah saatlerinde cinayete kurban giden Kamil Başaralı’nın (46) öldürülmesi olayına karıştığı iddia edilen Uğur Ç.’yi (18) il merkezinde yakalayarak gözaltına aldı. Ekipler, olayın diğer şüphelileri olan Mustafa K. (25) ve Bahattin Y.’nin Hatunsaray yolu üzerindeki seralarda saklandığını tespit etti. Sera içindeki konteynere yapılan baskında Mustafa K. polis ekiplerine ateş açtı. Polis ekipleri Mustafa K. ile girdiği çatışma sonrası konteyner içinde şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Olay anında dağlık araziye kaçan Bahattin Y. de yaşanan kovalamaca sonrası yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Sera çalışanı Mehmet Çeçen, silah sesini duyduğunu ve koşarak geldiğini anlatarak, “Şahıs cinayet işlemiş. Onun için buraya gelmiş, tanımıyorum kendisini. Çatışmaya ben denk gelmedim ama koştuğum sırada adamı yakalamışlardı" dedi.
Olay, saat 11.00 sıralarında merkez Meram ilçesi Çaybaşı Mahallesi Karakurt Caddesi’nde yaşanmıştı. 42 SD 708 plakalı pikabın sürücüsü Kamil Başaralı (46) boynundan silahla vurularak öldürülmüş halde bulunmuştu. Hurdacılık ve buzdolabı tamirciliği yaptığı belirtilen Kamil Başaralı’nın motosikletli bir kişi tarafından vurularak öldürüldüğü iddia edilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!Süpürge devi Türkiye pazarına girdi!
8 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı8 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı
67 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 67?67 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 67?
1/

En Çok Okunan Haberler

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Tüm mal varlığını satıp köye yerleşmişti! Ünlü manken ağlayarak köy hayatını bıraktı

Muharrem İnce CHP'den istifa etti

Muharrem İnce CHP'den istifa etti

Şeytani plan! Önce sigorta yaptırdı, sonra uçurumdan attı

Şeytani plan! Önce sigorta yaptırdı, sonra uçurumdan attı

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Tarık Akan'ın torunu Gece büyüdü! Dedesinin kopyası

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Erdoğan duyurdu: Çarşamba günkü konuşmamı mutlaka izleyin

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

Tesla'dan dudak uçuklatan Bitcoin yatırımı!

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Gizemli bloğun sırrı çözülemedi! Özel ekip kuruldu

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Haber Türkiye'yi sarsmıştı: 'Yapma aşkım' diye bağırdım

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Şanlıurfa'da ele geçirildi! Ortaçağ'a ait ve 4 metre uzunluğunda

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Normalleşme bekleyenlere kötü haber: Üçüncü dalga uyarısı geldi

Diğer Haberler

İzmir’de fırtınada tekneler battı, ağaçlar devrildi

İzmir’de fırtınada tekneler battı, ağaçlar devrildi

Antalya'da parkta dehşet! Alacağını istedi, iki bacağından vuruldu

Alacağını istedi, iki bacağından vuruldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan Angela Merkel ile görüştü

Erdoğan ve Merkel arasında kritik görüşme

Kütahya’da bin 444 adet kaçak gözlük ele geçirildi

Kütahya’da bin 444 adet kaçak gözlük ele geçirildi

'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'a 12 yıl 6 ay hapis cezası

'Ebu Hanzala' kod adlı Halis Bayancuk'a 12 yıl 6 ay hapis cezası

8 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

8 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.