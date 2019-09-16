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Cinayetin ardından 'Seni ne çok sevdiğimi anlamışsındır' paylaşımı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 12:22 | Son Güncelleme

 AYDIN'ın Efeler ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi Fatma Coşkun (32) ile tartışırken araya giren Tuncay Ardınç'ı (28) bıçaklayarak öldüren Gökhan Coşkun'un (38), ikilinin arasında ilişki olduğundan şüphelendiği ortaya çıktı.

Cinayetin ardından 'Seni ne çok sevdiğimi anlamışsındır' paylaşımı

Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi Fatma Coşkun (32) ile tartışırken araya giren Tuncay Ardınç'ı (28) bıçaklayarak öldüren Gökhan Coşkun'un (38), ikilinin arasında ilişki olduğundan şüphelendiği ortaya çıktı. Yaklaşık 2,5 aydır Ardınç'ı arayan Coşkun'un olayın ardından ailesinin fotoğrafını, 'Canlarım sizi çok seviyorum. Kötü günler geride kalacak sizi mutlaka bulacağım. Güzel gözlüm oğluma kızıma iyi bak. Şimdi seni ne kadar çok sevdiğimi anlamışsındır' notuyla sosyal medya hesabı üzerinden paylaşması dikkat çekti.
Olay, dün saat 08.00 sıralarında Kardeşköy Mahallesi'nde meydana geldi. 13 Eylül'de hayatını kaybeden annesini toprağa veren 2 çocuk annesi Fatma Coşkun, dün taziyeleri kabul etmeye başladı. Balıkçılık yaparak geçimini sağlayan Gökhan Coşkun da ayrı yaşadığı boşanma aşamasındaki eşi Fatma Coşkun'a başsağlığı dilemek için eve gitti. Bir süre sonra ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Gökhan Coşkun bıçak çekip, Fatma Coşkun'a saldırmaya çalıştı. Ancak bıçak, bu sırada ikiliyi ayırmak için araya giren Tuncay Ardınç'ın karnına isabet etti. Ardınç, kanlar içinde yere yığılırken, Gökhan Coşkun ise olay yerinden kaçtı. Fatma Coşkun durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Ardınç ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Ardınç, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Jandarma, Gökhan Coşkun'un yakalanması için çalışma başlattı.
ÖLDÜRDÜĞÜ KİŞİYİ SOSYAL MEDYA HESABINDAN ARAMIŞ
Gökhan Coşkun'un, 14 Eylül'de Fatma Coşkun ve Tuncay Ardınç'ın fotoğrafını paylaştığı ve yaklaşık 2,5 aydır Ardınç'ı aradığı ortaya çıktı. Gökhan Coşkun'un paylaşımında 'Mavi tişörtlü çocuğu arıyorum. İncirliova'da oturuyor. İsmi Tuncay olarak biliyorum. Başka da bilgi yok. Tanıyan kim olduğunu bilen varsa Allah aşkına bana haber versin' ifadelerine yer verdiği ve Ardınç ile eşi arasında bir ilişki olduğunu düşündüğü belirlendi.
Coşkun'un olaydan bir gün önce de yine sosyal medya hesabından, 'Yarın karşıma kimi çıkaracaksan ona söyle, ölmeyi de öldürmeyi de göze alsın. Sabah ordayım' yazılı bir paylaşım yaptı.
'ŞİMDİ SENİ NE KADAR ÇOK SEVDİĞİMİ ANLAMIŞSINDIR'
Gökhan Coşkun'un olayın ardından yine sosyal medya hesabından eşi ve çocuklarının olduğu bir fotoğrafı, 'Canlarım sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kötü günler geride kalacak sizi mutlaka bulacağım. Güzel gözlüm oğluma kızıma iyi bak. Şimdi seni ne kadar çok sevdiğimi anlamışsındır. Canım ailem sizi de çok seviyorum. Allah'a emanet olun' yazılı paylaşım da bulunması da dikkat çekti.

FOTOĞRAFLI

Cinayetin ardından 'Seni ne çok sevdiğimi anlamışsındır' paylaşımıCinayetin ardından 'Seni ne çok sevdiğimi anlamışsındır' paylaşımıCinayetin ardından 'Seni ne çok sevdiğimi anlamışsındır' paylaşımıCinayetin ardından 'Seni ne çok sevdiğimi anlamışsındır' paylaşımı

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