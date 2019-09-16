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Cinayetin ardından 'Seni ne çok sevdiğimi anlamışsındır' paylaşımı (3)

YAŞAM HABERLERİ  | 16.09.2019 16:26 | Son Güncelleme

  TUTUKLANDI Aydın'ın Efeler ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi Fatma Coşkun ile tartışırken, araya giren Tuncay Ardınç'ı bıçaklayarak öldüren Gökhan Coşkun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

TUTUKLANDI

Aydın'ın Efeler ilçesinde, ayrı yaşadığı eşi Fatma Coşkun ile tartışırken, araya giren Tuncay Ardınç'ı bıçaklayarak öldüren Gökhan Coşkun, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Coşkun'un, nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki ifadesinde, "Kayınvalidemin cenazesine gittim. Eşimle ilişkisi olduğunu bildiğim kişi de oradaydı. Onunla karşılaşınca tartıştım. Bana sandalye fırlattı. O sırada kendimi korumak için bıçağı salladım. Bıçak kime denk geldi, bilmiyorum. O kişinin yere düştüğünü bile görmedim" dediği öğrenildi.

Gökhan Coşkun, cezaevine götürülürken, basın mensuplarına "Eşimin akrabası değildi. Bir yıldan beri aldattı, onun dostuydu" diye seslendi.

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