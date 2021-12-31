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Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı! Korkunç detay: 3 saat sopayla döverek...

31.12.2021 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manisa'nın Selendi ilçesinde 26 Kasım'da evinde ölü bulunan Tuncay Yuca cinayetinde yeni detaylara ulaşıldı. Çelişkili ifadelerin üzerine giden ekipler olayın arkasında yasak aşk olduğunu tespit etti. Şüpheliler cinayeti itiraf etti. Yuca'nın ise 3 saat boyunca sopayla dövüldükten sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Olaydaki tutuklu sayısı 5'e yükseldi.

Cinayetin arkasından yasak aşk çıktı! Korkunç detay: 3 saat sopayla döverek...

Olay, geçen 26 Kasım'da saat 06.00 sıralarında Selendi ilçesi kırsal Kazıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Tuncay Yuca, komşuları tarafından evinde ölü olarak bulundu. Jandarma, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Jandarma, şüphe üzerine T.B. (37) ve eşi H.B.'yi (40) gözaltına aldı.

ÇELİŞKİLİ İFADELERDEN SONRA İTİRAF

Jandarmadaki sorgularında çelişkili ifadeler veren T.B. ve eşi H.B., cinayeti itiraf etti. T.B., Tuncay Yuca'nın eşi H.B. ile ilişkisi olduğunu, bu nedenle öldürdüklerini kabul etti. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.B. ve H.B. tutuklandı.

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ÖZEL EKİP KURULDU

Jandarma, Selendi Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine soruşturmayı daha da derinleştirdi. Jandarma, olayın daha detaylı araştırılması için özel ekip kurdu.

3 SAAT BOYUNCA SOPAYLA DÖVMÜŞLER

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve istihbaratçıların da içinde bulunduğu ekip, mahalle sakinleriyle yaptığı detaylı görüşmeler sonrası, olaya ilişkin yeni izlere ulaştı. Geçen hafta T.B. ve H.B.'nin 6 akrabası daha gözaltına alındı. Tuncay Yuca'nın 3 saat boyunca sopayla dövüldükten sonra hayatını kaybettiği öğrenildi. Cinayette parmağı olduğu tespit edilen T.B.'nin babası T.B. (67), ağabeyi A.B. (38) ve teyzenin eşi B.D. (48), 'planlayarak kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Manisa
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