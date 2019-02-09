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Cinayetin izlerini silmek için cesedi çamaşır suyuyla yıkamışlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.02.2019 14:46 | Son Güncelleme

Hisarcık ilçesinde, ormanlık alanda cesedi bulunan ve öldürüldüğü belirlenen asansör tamircisinin katil zanlısı olarak eşi ile onun sevgilisi olduğu öne sürülen genç gözaltına alındı - Cinayetin, maktulün eşi tarafından sopayla işlendiğini iddia eden genç, kamyonetle ormanlık alanla götürdükleri cesede daha çabuk çürümesi için çamaşır suyu döktüklerini itiraf etti

Cinayetin izlerini silmek için cesedi çamaşır suyuyla yıkamışlar

Kütahya'daki asansör tamircisi cinayetiyle ilgili soruşturmada gözaltına alınan tamircinin eşi ile onun sevgilisi olduğu iddia edilen gencin, ormanlık alana attıkları cesedi kısa sürede çürümesi için çamaşır suyuyla yıkadıkları ortaya çıktı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 Şubat'ta, Hisarcık ilçesi Kurtdere köyü yakınındaki Akyol mevkisine avlanmaya giden bir vatandaş tarafından fark edilen erkek cesedinin, parmak izinden yola çıkarak kimliğine ulaştı.

Çalışmalar sonucu bu kişinin, Kütahya il merkezinde ikamet eden 60 yaşındaki asansör tamircisi Adnan Soysal olduğu tespit edildi.

Boynunda, bacak ve kollarında kırıklar olduğu belirlenen Soysal'ın, öldürüldükten sonra söz konusu bölgeye atıldığının belirlenmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Savcılıkça ifadesi alınan maktulün 2,5 yıllık eşi Fatma Soysal (45), geçimsizlik nedeniyle kocasıyla yaklaşık üç aydır görüşmediğini öne sürdü. Fatma Soysal'ın, Adnan Soysal ile dördüncü evliliğini yaptığı belirtildi.

Cinayetin aydınlatılması için özel ekip kuran İl Jandarma Komutanlığı, muhtemel şüphelileri belirleyerek takibe aldı.

Soruşturmayı genişleten ekip, Fatma Soysal'ın, 21 Ocak'ta eşinin maaşını bir bankanın ATM'sinden çektiğini ve savcılığa verdiği ifadesinde çelişkiler olduğunu tespit etti.

Elde edilen deliller ve tanık ifadelerine göre, Yunus Emre Mahallesi'ndeki bir eve kapatılan Adnan Soysal'ın, yaklaşık 15 gün darbedilerek işkenceye maruz kaldığı ve bu nedenle öldüğü anlaşıldı.

Bunun üzerine Fatma Soysal ve sevgilisi olduğu iddia edilen Mesut K. (27) gözaltına alındı.

- Sopayla döverek öldürüldüğü iddiası

Mesut K'nin, sorgusunda, Fatma Soysal ile uzun süredir ilişkisi olduğunu söylediği öğrenildi.

Adnan Soysal'ı, eşi Fatma Soysal'ın sopayla döverek öldürdüğünü iddia eden Mesut K, şunları anlattı:

"Adnan öldükten sonra kıyafetlerini yaktık. 26 Ocak gecesi cesedi abimin kamyonetiyle Hisarcık ilçesindeki ormanlık alana götürdük. Hem iz kalmaması hem de kısa sürede çürüyerek yok olması için cesedin her tarafına çamaşır suyu döktük. Fatma bunu televizyonda yayınlanan kriminal dizilerden ve internetten öğrenmiş. Daha sonra eve gelerek iz kalmaması için temizlik yaptık, duvarları boyadık ve evi boşalttık."

Öte yandan, çamaşır suyu dökülmesi nedeniyle ormandaki vahşi hayvanların cesede yaklaşmadığı belirlendi.

Katil zanlısı Fatma Soysal ise suçlamaları reddetti.

- Eşi adına sahte sosyal medya hesabı açmış

Bu arada Fatma Soysal'ın, eşinin eve kapatıldığında ortadan kaybolmasının dikkati çekmemesi için nüfus cüzdanındaki fotoğrafını kullanarak sahte sosyal medya hesabı açtığı da ortaya çıktı.

Sosyal medya hesabından eşinin yakınlarına ve arkadaşlarına mesajlar gönderen kadının, "Ben Suriyeli bir kadınla yaşamak için artık İstanbul'a yerleştim. Beni merak etmeyin." ifadelerinin de yer aldığı yazışmalar yaptığı tespit edildi.

Şüpheliler, Hisarcık İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Anahtar Kelimeler:
ceset cinayet hisarcık Kütahya

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