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Cinayetin Üzerinden İki Yıl Geçti Ama Kaşıkçı'nın Cesedi Bulunamadı

01.10.2020 13:41 | Son Güncelleme

Cemal Kaşıkçı cinayeti, iki yıldır aydınlatılmayı bekliyor. Kaşıkçı’nın cesedi aradan iki yıl geçmesine rağmen henüz bulunamadı

Cinayetin Üzerinden İki Yıl Geçti Ama Kaşıkçı'nın Cesedi Bulunamadı

Cemal Kaşıkçı cinayeti, iki yıldır aydınlatılmayı bekliyor.

2 Ekim 2018’de evlilik hazırlıkları amacıyla belge almak için Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğu binasına giren gazeteci Kaşıkçı, bir daha konsolosluktan çıkmadı.

Nişanlısı Hatice Cengiz’in Türk makamlarına olayı bildirmesinin ardından 59 yaşındaki gazetecinin Suudi Arabistan’dan gelen bir infaz timi tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. Ancak Kaşıkçı’nın cesedi aradan iki yıl geçmesine rağmen henüz bulunamadı.

Önderoğlu: ‘‘Suudi Arabistan’a yöneltilen uluslararası tepki yetersiz’’

Olayın ortaya çıkmasının ardından Kaşıkçı cinayetiyle ilgili süreci takip eden Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi ve Bianet medya özgürlüğü raportörü Erol Önderoğlu, uluslararası toplumun konuya yeterince eğilmediğini, bunun sonucunda 21-22 Kasım’da, Riyad’da yapılan G-20 Zirvesi öncesinde Suudi Arabistan Kralı’nın G-20 Başkanlığı’nı almasını da eleştirdi.

VOA Türkçe’ye değerlendirmelerde bulunan Önderoğlu ‘‘Uluslararası toplumun Cemal Kaşıkçı cinayetindeki sorumluluğu nedeniyle Suudi Arabistan'a iki yıldır gösteregeldiği müsamahalı tavır, son aylarda biraz olsun çözülmeye uğradı. Geçtiğimiz günlerde BM İnsan Hakları Konseyi'nin 42. oturumunda, 30'u aşkın üye devletin, Kaşıkçı cinayeti dahil Arabistan'daki gazeteciler, insan hakları aktivistleri ve muhaliflere yönelik türlü ihlallere tepki göstermesine bir toplu tepki olarak bakılabilir ancak bu oldukça yetersiz. ‘Business as usual’ mantığını ancak caydırıcı uluslararası bir mekanizmanın işlerliği kırabilir. Uluslararası toplum, bir gazeteciyi başka bir ülke toprağında canice ortadan kaldıran Suudi Arabistan'a, G-20 Başkanlığı'nı bahşedebiliyorsa, ilişkilerini hiç bir şey olmamış gibi sürdürebiliyorsa, uluslararası toplumdan ümidini kesen bir Türkiye, örneğin kendi çıkarları için yelkenleri suya indirdiğinde ne diyebilir?’’ dedi.

Geçtiğimiz yıl Kaşıkçı cinayetinin sene-i devriyesi vesilesiyle dünyaca ünlü teknoloji şirketi Amazon’un kurucusu Jeff Bezos’un da katıldığı törenin, tüm dünyada ses getirdiğini vurgulayan Sınır Tanımayan Gazeteciler Türkiye Temsilcisi, geçen zamanın bu katliamı unutturmasından endişe duyduğunu ifade etti.

Suudi Arabistan’da 3 sanık hakkında verilen idam cezaları 20 yıl hapse çevrilirken, diğer 3 sanık toplam 24 yıl hapse mahkum edildi

Cinayetle ilgili Türkiye ve Suudi Arabistan’da üç ayrı soruşturma başlatıldı.

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