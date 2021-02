Cinayetle biten cinsel istismar davasında karar çıktı

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde 14 yaşındaki çocuğun cinsel istismara uğraması sonrasında yabancı uyruklu şahıslar arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti. Olayla ilgili görülen davada istismarda bulunan sanık hakkında 25 yıl, cinayeti işlediği iddia edilen sanık hakkında ise 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 2020 yılının Ocak ayında Kocaeli’nin Kartepe ilçesi Akmeşe Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, çiftlikte kaçak olarak çalıştıkları iddia edilen yabancı uyruklu Kudretullah E., A.M. ve Mukimshah H., yabancı uyruklu 14 yaşındaki erkek E.A.’ya cinsel istismarda bulundu. Çocuk durumu birlikte çalıştığı Hamidullah N.’ye anlattı. Çocuğun durumu anlatması sonrasında 14 yaşındaki E.A., Hamidullah N., A.M. ve Mukimshah H. arasında kavga çıktı. Çıkan kavga bıçaklı saldırıya dönüşürken E.A., Hamidullah N., ve A.M. bıçakla yaralandı.

Ağır yaralanan A.M. olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri tarafından E.A., Hamidullah N. ve Kudretullah E. isimli 3 şahsı gözaltına alındı. Olay yerinden kaçan Mukimshah H. ise kayıplara karıştı. Gözaltına alınan şahıslardan Kudretullah E. ’çocuğa nitelikli cinsel istismar’ suçundan, E.A. ve Hamidullah N. ise ’kasten adam öldürme’ suçundan tutuklanarak, ceza evine gönderildi.