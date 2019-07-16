HABER

Cinayetle suçlanan kardeşler otopsi raporu ile tahliye oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 17:23 | Son Güncelleme

Malatya’da yaklaşık bir buçuk ay önce kuzenlerini döverek öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan iki kardeş, otopsi raporunun açıklanması ile tahliye oldu.Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı Mahallesi’nde 2 Haziran 2019 günü yaşanan olayda, 50 yaşındaki Ümit Kartal’ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi üzerine kuzenleri Tayfun ve İzzettin Kartal’ı gözaltına alındı.

Malatya’da yaklaşık bir buçuk ay önce kuzenlerini döverek öldürdükleri gerekçesiyle tutuklanan iki kardeş, otopsi raporunun açıklanması ile tahliye oldu.
Malatya’nın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı Mahallesi’nde 2 Haziran 2019 günü yaşanan olayda, 50 yaşındaki Ümit Kartal’ın kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi üzerine kuzenleri Tayfun ve İzzettin Kartal’ı gözaltına alındı. İki kardeş emniyetteki ifadelerinde, amcalarının çocuğu olan Ümit Kartal’ı darp etmediklerini, ölümün kendileriyle ilgisi olmadığını savundu. İki kardeş ifadelerinde, Ümit Kartal’ı olay yerine gittiklerinde baygın halde bulduklarını ve hastaneye de kendilerinin götürdüğünü söyledi.
Ümit Kartal’ı döverek öldürdükleri iddiası ile gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Tayfun ve İzzettin Kartal, otopsi raporunun açıklanması ile tahliye edildi. Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesinin hazırladığı raporda, kalp damar ve diyabet hastalığı bulunan Ümit Kartal’ın ölümünün kalp damar hastalığından kaynaklandığı bildirildi. Otopsi raporunun açıklanması üzerine avukat tarafından mahkemeye yapılan itiraz sonucu Malatya 2. Sulh Ceza Mahkemesi verdiği ara karar ile tutuklu bulunan İzzettin ve Tayfun Kartal’ın tahliye edilmesine karar verdi.

Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!Tarihi eser sandılar bakın ne çıktı!
Millî Savunma Bakanı Akar'a, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hayat'tan ziyaret Millî Savunma Bakanı Akar'a, Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hayat'tan ziyaret 
Gurbetçinin otomobili takla attı: 5 yaralıGurbetçinin otomobili takla attı: 5 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Çavuşoğlu resti çekti: Bir gemi daha göndereceğiz

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

Ankara'da operasyon! Çok sayıda kişiye gözaltı kararı...

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

'7 buçuk saat karakol ve savcılık ifadesinin nedeni...'

Küçük Toprak kocaman oldu! Son hali olay

Küçük Toprak kocaman oldu! Son hali olay

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Yeni başbakandan Türkiye kararı!

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

Mersin ve Adana'da metil alkolden üç ölüm haberi daha geldi

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

1 yıldan fazla bunu yapmış! Görüntüleri izleyen patron şoke oldu

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Sivas'ta tarım ilacı alarmı! İşçiler hastaneye koştu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Adana'da kaçırılan genç kız mısır tarlasında bulundu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Şule Çet'in ölümüyle ilgili davada önemli gelişme

Türkiye'nin konuştuğu olayda flaş gelişme!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Fırtına uçurdu, Kumluca'daki restorasyon skandalı ortaya çıktı!

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Öğretmen baba, kızını vahşice öldürdü

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Tacizle suçladığı amcasını öldüren Fadimana, o anları anlattı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Kars’ta intihar etmek isteyen kız çocuğunu itfaiye eri kurtardı

Sancaktepe'de minibüse çarpan halk otobüsü dükkana girdi! Ölü ve yaralılar var

İstanbul'da halk otobüsü dükkana girdi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.