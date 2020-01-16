Cinayetten 18 yıl ceza aldı, “Vicdanım sızlıyor” dedi

Eskişehir’de alkollü bir mekanın önünde çıkan kavgada bir kişinin ölmesi sonucu açılan davada sanığa 18 yıl hapis cezası verildi. Son sözü sorulan sanık, "Vicdanım sızlıyor" dedi.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki görülen davanın karar duruşmasına tutuklu sanık Hakan Yağız A. (19), maktul Nahit Katıoğlu’nun yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Davada son sözü sorulan Yağız A., "Vicdanım sızlıyor. Olayın bu şekilde sonuçlanacağını tahmin bile etmiyordum. Öldürme ve yaralama gibi kastım yoktu” dedi. Mahkeme heyeti tutuklu sanığa 18 yıl hapis cezası verdi.

Olay

Edinilen bilgilere göre olay geçtiğimiz yıl Nisan ayında İsmet İnönü 1 Caddesi’nde bulunan alkollü bir mekanın önünde meydana geldi. Hakan Yağız A. ile Nahit Katıoğlu arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada Katıoğlu’nu bıçakla yaralayan Yağız A., olay yerinden kaçtı. Hastaneye kaldırılan Katıoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, olaydan iki gün sonra polise teslim olan Yağız A. ise tutuklanmıştı.

