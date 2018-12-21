Cinayetten aranan Bahri Örnek yakalandı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL,(DHA)-CİNAYETTEN aranan eski Zeytinburnu Osmanlı Ocakları Başkanı Bahri Örnek gözaltına alındı.

Zeytinburnu'nda 10 Ağustos'ta bazı minibüsçülerle eski Zeytinburnu Osmanlı Ocakları Başkanı Bahri Örnek arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten tartışma çıktı. Tartışma bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü ve bu sırada olay yerinden geçen Suriye uyruklu Mohammad Sharaf isabet eden kurşunla hayatını kaybetti. Örnek, olay yerinden kaçarak izini kaybettirdi. İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili yaptığı çalışmalarda Örnek'in Bakırköy Kartaltepe Mahallesi'nde saklandığını belirleyerek operasyon düzenledi. Yapılan operasyonda Örnek, yakalanarak gözaltına alındı. Örnek'in yapılan üst aramasında bir tabanca ile suikast silahı olarak bilinen anahtarlık silah ele geçirildi. Gözaltına alınan Örnek Vatan Caddesi'nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne getirildi. Bahri Örnek'in emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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