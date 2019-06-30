HABER

Cinayetten aranan kişiyi, nişanlısının babası vurarak yaraladı

YAŞAM HABERLERİ  | 30.06.2019 00:49 | Son Güncelleme

DENİZLİ'de, geçtiğimiz gün nişanlısının eski eşi Emin Aslan’ı (32) bıçaklayarak öldüren ve kayıplara karışan Abdullah G.

Cinayetten aranan kişiyi, nişanlısının babası vurarak yaraladı

Deniz TOKAT/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ'de, geçtiğimiz gün nişanlısının eski eşi Emin Aslan’ı (32) bıçaklayarak öldüren ve kayıplara karışan Abdullah G. (29), bugün akşam saatlerinde gittiği nişanlısının evinde kayınpederi Ethem Ç. (55) tarafından tüfekle vurularak yaralandı.
İddiaya göre Abdullah G, önceki gün nişanlısının eski eşi Emin Aslan ile parkta buluştu. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından göğsünden bıçaklanan Aslan, ağır yaralandı. Abdullah G. kaçarak kayıplara karışırken, Aslan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
CİNAYET ZANLISINI KAYINPEDERİ VURDU
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri, Abdullah G.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Kentte arama çalışmalarının sürdüğü Abdullah G., bugün saat 21.00 sıralarında nişanlısının babası Ethem Ç.'nin Pamukkale ilçesi Egmir Mahallesi'ndeki evine gitti. Burada ikili arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmada Ethem Ç., şüpheli Abdullah G.'yi tüfekle vurarak yaraladı. Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Abdullah G., yaralı halde olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen Jandarma ekipleri, Ethem Ç.'yi gözaltına aldı. Yaralı Abdullah G. ise yapılan arama sonucu mahalledeki dere kenarında bulundu. İhbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Abdullah G.'nin sağlık durumunun iyi olduğu, tedavisinin jandarma nezaretinde sürdüğü belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Cinayetten aranan kişiyi, nişanlısının babası vurarak yaraladı

PARTNERYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuşYıllardır bedeninde taşıyor! Bakın ne anlama geliyormuş
Havalimanında korkutan kaza: 4 yaralıHavalimanında korkutan kaza: 4 yaralı
Malatya’da anız ve ot yangınıMalatya’da anız ve ot yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

Süleyman Soylu, HDP'li vekilin iddiasını yalanladı

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Evet peşkeş çekiyorum

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu mesajı: Umarım Ankara'da yaşananlar, orada yaşanmaz

Mansur Yavaş'tan Ekrem İmamoğlu mesajı: Umarım Ankara'da yaşananlar, orada yaşanmaz

Eczanelerde yeni düzenleme

Eczanelerde yeni düzenleme

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bursa'da intihar girişimi

Bursa'da intihar girişimi

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

İntiharı yürekleri yakmıştı! İbrahim Layık hakkında açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya'da ilginç görüntü! Tam 500 aile...

Antalya'da şaşkına çeviren görüntü!

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Samsun'da 23 işçi hastanelik oldu

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Eşini 19 yerinden bıçaklayan sanığa iyi hal indirimi

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

Mersin'de kanlı pusu! Eski eşini sokak ortasında öldürdü

İlginç isyan: 4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

4 senedir parmağıma alyans takamayanlar kelepçe taktırdı

Sultanbeyli'de 30 genç bıçaklarla birbirine saldırdı!

Ortalık savaş alanına döndü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.