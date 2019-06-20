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Cinayetten beraat etti, öldürmeye teşebbüsten 12 yıl ceza aldı

YAŞAM HABERLERİ  | 20.06.2019 12:40 | Son Güncelleme

KONYA’da baraj kenarında cesedi bulunan Rıza Özkan'ı(36), öldürdüğü ve bar sahibi Emin Kuşçular'ı silahlı saldırıyla yaraladığı iddia edilen Mustafa Sönmez'in(46) tutuklu yargılandığı davada karar verildi.

Cinayetten beraat etti, öldürmeye teşebbüsten 12 yıl ceza aldı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA’da baraj kenarında cesedi bulunan Rıza Özkan'ı(36), öldürdüğü ve bar sahibi Emin Kuşçular'ı silahlı saldırıyla yaraladığı iddia edilen Mustafa Sönmez'in(46) tutuklu yargılandığı davada karar verildi. Sönmez, cinayet suçundan 'delil yetersizliği' gerekçesiyle beraat ettirilirken, silahlı saldırı suçundan 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
13 Ağustos 2017 sabahı Konya- Beyşehir Karayolu'nun 23'üncü kilometresindeki Altınapa Barajı Gölü kıyısına balık tutmak için gelenler, yol kenarında hareketsiz yatan biri olduğunu gördü. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ve jandarma ekipleri, Rıza Özkan olduğu belirlenen kişinin tabancayla vurularak, öldürüldüğünü belirledi. Özkan'ın cesedinin bulunmasından 1-2 saat önce bar sahibi Emin Kuşçular'ın evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaralanması, polisin dikkatini çekti. İki olay arasında bağlantı olabileceği ihtimali üzerine polis araştırmalarını bu yönde genişletti. Kuşçular'ın evinin çevresindeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri inceleyen polis, saldırganların kaçtıkları otomobilin Mustafa Sönmez'e ait olduğunu tespit etti. Sönmez, Özel Harekat polislerinin de katıldığı baskınla evinde yakalanarak, gözaltına alındı.
ARKADAŞINI DÖVDÜĞÜ İÇİN BAR SAHİBİNİ VURMUŞ
Mustafa Sönmez, ifadesinde bar sahibi Emin Kuşçular'ın, arkadaşı Ali Topkaya'yı dövdüğünü bu nedenle de Topkaya ile birlikte silahlı saldırıyı gerçekleştirdiklerini itiraf etti. Polis, Mustafa Sönmez ile Ali Topkaya'nın cesedi bulunan Rıza Özkan'ın arkadaşı olduklarını belirledi. Yeniden sorguya alınan Sönmez, Rıza Özkan'ı, birlikte alkol aldıkları sırada küfür ettiği gerekçesiyle Ali Topkaya'nın vurarak, öldürdüğünü öne sürdü. Polis, kiraladığı stüdyo dairede kalan Ali Topkaya'yı, gözaltına almak için gittiğinde ölü buldu. Topkaya'nın tabancayla başına ateş ederek, intihar ettiği ortaya çıktı. Mustafa Sönmez çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
'HİÇBİR EYLEMİ KENDİ İRADEMLE YAPMADIM'
Konya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan Mustafa Sönmez, suçlamaları kabul etmeyerek, "Hiçbir eylemi kendi irademle yapmadım. Korktuğum için bu eylemlere katılmış bulundum. Ali Topkaya sürekli silahla dolaşıyordu. Bana da bir şey yapabilir düşüncesiyle yanında bulundum. Hakkımdaki suçlamaları kabul etmiyorum. Beraatimi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme, Mustafa Özkan'ı, Rıza Özkan'ı öldürdüğü iddiasıyla yargılandığı 'tasarlayarak adam öldürme' suçundan yeterli delil elde edilemediği gerekçesiyle beraat ettirdi.
Emin Kuşçular'a yönelik silahlı saldırıyla ilgili olarak da 'tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ceza, eylemin teşebbüs aşamasında kalması ve iyi hal indirimiyle 12 yıl 6 aya çevrildi.
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Cinayetten beraat etti, öldürmeye teşebbüsten 12 yıl ceza aldıCinayetten beraat etti, öldürmeye teşebbüsten 12 yıl ceza aldı

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