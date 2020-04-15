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Cinayetten gözaltına alınan eski gazeteci tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.04.2020 20:58 | Son Güncelleme

Fatih'te davalık olduğu kişi tarafından saldırıya uğradığı iddia edilen emekli gazeteci Ersin Kalkan, husumetlisini boğazından bıçaklayarak öldürdükten sonra polis merkezine giderek teslim oldu. Kalkan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Cinayetten gözaltına alınan eski gazeteci tutuklandı

Fatih Balat'taki Vodina Caddesi'nde bir kafenin önünde yaşanan olayda, emekli gazeteci Ersin Kalkan'ın evine gittiği sırada daha önceden aralarında husumet bulunduğu ve davalık oldukları öğrenilen Berattin Ç. tarafından saldırıya uğradı.

Ersin Kalkan'ın, boğazından bıçakladığı Berattin Ç. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ersin Kalkan ise polis merkezine giderek teslim oldu.

Ersin Kalkan bugün polisler tarafından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi. Savcılıkça sorgulanan Kalkan, tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Nöbetçi İstanbul 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan Kalkan'ın tutuklanmasına karar verildi.

(DHA)

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