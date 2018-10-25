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CİNAYETTEN GÖZALTINA ALINAN SİNEMA OYUNCUSU SERBEST BIRAKILDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 21:35 | Son Güncelleme

  BEYOĞLU'nda ikinci kattaki evinin penceresinden aşağıdaki kavgaya bakarken başından vurulan 59 yaşındaki Necla Ceylan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden sinema oyuncusu Volkan Başaran ve Tolga Yandık çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.  Necla Ceylan cinayetiyle ilgili  gözaltına alınan sinema oyuncusu Volkan Başaran'in da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Haber: Özden ATİK/İSTANBUL, (DHA)
BEYOĞLU'nda ikinci kattaki evinin penceresinden aşağıdaki kavgaya bakarken başından vurulan 59 yaşındaki Necla Ceylan'ın öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şüphelilerden sinema oyuncusu Volkan Başaran ve Tolga Yandık çıkarıldığı mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Necla Ceylan cinayetiyle ilgili gözaltına alınan sinema oyuncusu Volkan Başaran'in da aralarında bulunduğu 4 şüpheli, bugün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılıkça ifadeleri alınan şüphelilerden Volkan Başaran ve Tolga Yandık'in adli kontrol şartıyla serbest bırakılması istenirken, diğer şüpheliler Murat Ö. ve Zekeriya T'nin tutuklanması talep edildi.
İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Volkan Başaran ve Tolga Yandık, yurtdışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza vermek şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanmaları istenen diğer şüphelilerin sorgusu ise sürüyor.

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-Şüphelilerin adliyeye sevki

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