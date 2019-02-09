Cinayetten müebbetle yargılanırken ilk duruşmada tahliye oldu

Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA) - ANTALYA'nın Konyaaltı sahilinde doğum günü kutlaması için buluşan 7 kişilik grupta bulunan Berat Berk Bıraktuğ'un bıçaklanarak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan ve hakkında ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Mustafa T. (50) ilk duruşmada, “Beni ve oğullarımı öldürmekle tehdit ettiler, 'arabadan silah getirin' denilince bıçağı rasgele salladım" diye ifade verdi. Mahkeme, sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

2 Eylül 2018 gecesi saat 03.00 sıralarında Konyaaltı sahilindeki büfelerden birinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gelişti:

Berat Berk Bıraktuğ'un da aralarına bulunduğu 7 kişilik bir grup doğum günü kutlaması için sahilde buluştu. Ancak grubun gittikleri büfede çıkan kavgada Bıraktuğ bıçaklanarak öldürülürken, 6 kişi de yaralandı. Gözaltına alınan büfe sahibi Mustafa T. tutuklandı, oğulları Miraç T. (19) ve Muhammet T. (20) ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Mustafa T. hakkında 'kasten öldürme' ve 'kasten yaralama', oğulları hakkında ise 'kasten öldürmeye yardım' ve 'kasten yaralama' suçlarından Antalya 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasına tutuklu sanık Mustafa T. ile tutuksuz sanıklar Muhammet T., Miraç T., Y.A., V.Ç. ve M.M. katıldı. Taraf avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmada savunması alınan Mustafa T., Konyaaltı Sahili'nde bulunan büfeyi bir aydır oğluyla birlikte işlettiğini anlatarak, şöyle dedi:

“Olay günü saat 02.00'ye doğru iş yerini kapattık. Bekçi gelene kadar eşimle birlikte sahildeki şezlonglara uzandım. Oğlum Miraç büfenin önünde park halindeki araçta dinlenmeye başladı. Diğer oğlum Muhammet ise büfede bekliyordu. Bir ara uykuya dalmışım. Gürültüye uyandım. Oğlum Metehan'ın 'baba' diye bağırdığını duydum. Büfeye baktığımda 8-10 kişilik grubun büfenin içinde oğullarımı darbettiğini gördüm. Yanlarına giderek, ayırmaya çalıştım. Bu arada Muhammet'e polisi aramasını söyledim. Gruptakiler ellerine ne geçtirdiyse bana ve oğullarıma vurdu. Beni ve oğullarımı öldürmekle tehdit ettiler. 'Arabadan silah getirin' diye sözler söylediler. Ben de o arada elime geçirdiğim bıçağı hem kendimi hem de oğullarımı korumak amaçlı rastgele salladım. Bıçağın kime denk geldiğini hatırlamıyorum. Hedef gözeterek kimseyi bıçaklamadım."

"AMACIM KENDİMİ VE ÇOCUKLARI KORUMAKTI"

Amacının kendisini ve çocuklarını korumak olduğunu savunan Mustafa T., “Polisler biraz geç geldi. Polisler geldiğinde de karşı grubun saldırısı devam ediyordu. Eşim ve oğullarımla başka büfeye sığındık. Grup ellerine ne geçtirdiyse bize ve büfeye attı. Büfeye zarar verdiler. Suç işleme kastıyla hareket etmedim" dedi. Davada müşteki sanık olan Y.A., S.Ç. ve M.Ü. ise baba ve oğullarının kendilerine saldırdığını iddia etti. Dinlenen tanıklar da Mustafa T.'nin savunması yönünde ifade verdi.

SAVCI, TAHLİYE İSTEDİ

Cumhuriyet Savcısı mütalaasında, tutuklu sanık Mustafa T.'nin işlediği suçun hukuki değerlendirmesinin değişme ihtimali olduğunu ve delillerin büyük ölçüde toplandığını belirterek, tutuklu sanığın adli kontrol şartıyla tahliyesini istedi. Ölen Berat Berk Bıraktuğ'un ailesinin avukatı ise tutuksuz yargılanan Miraç ve Muhammet T.'nin de tutuklanması gerektiğini öne sürdü. Mahkeme heyeti, tanık anlatımları ve olayın oluş şekli ile suç vasfının değişme ihtimali bulunduğunu bildirerek Mustafa T.'yi tutuklu kaldığı süreyi de dikkate alarak, adli kontrol şartı ile tahliye etti.

