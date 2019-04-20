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Cinayetten önce mermi ve çiçek göndermiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 15:17 | Son Güncelleme

Manisa'da Bulgaristan pasaportu taşıyan kişi tarafından tabancayla öldürülen anne ve kızının cenazesi toprağa verildi - Baba Tuncer Bayram: - "Daha önce de çok kez tehdit etmişti. Evimize çiçek ve mermi göndermişti. Bunları gördüğümde kızıma 'Bu mermi ile çiçeği emniyete gönderelim' dedim. Kızım da 'Baba artık savcılık bizim şikayetlerimizden bıktı' dedi"

MANİSA (AA) - Manisa'nın Yunusemre ilçesinde tabancayla öldürülen anne ile kızının cenazesi toprağa verildi.

Cinayetleri işleyerek intihar eden kişinin, daha önce de genç kızı ve ailesini tehdit ettiği, çiçek ve mermi gönderdiği belirtildi.

Bulgaristan pasaportu taşıyan Tennur Öztürk'ün (31), tabancayla öldürdüğü Rabia (23) ve annesi Fatma Bayram'ın (48) cenazeleri, yakınları tarafından Merkezefendi Devlet Hastanesinden teslim alındı.

Evlerinin önünde helallik alınmasının ardından 75. Yıl Camisi'ne getirilen anne ile kızının naaşları, öğle vakti kılınan cenaze namazı sonrası Kırtık Asri Mezarlığı'nda defnedildi.

Saldırı sonrası intihar eden Öztürk'ün yaklaşık bir ay önce Türkiye'ye giriş yaptığı, olayda iki tabanca kullandığı, Rabia Bayram'ın, canını kurtarmak için zemin kattaki dairenin balkonundan atlayarak ayakkabılarını dahi giyemeden kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

- "Daha önce de çok kez tehdit etmişti"

Eşini ve kızını kaybeden baba Tuncer Bayram, gazetecilere yaptığı açıklamada, geceleri bir fabrikada bekçi olarak çalışmasına rağmen eşi ve kızını öldüren zanlının tehditleri nedeniyle uykusuz günler geçirdiğini, olay günü de uykusuzluğa dayanamayıp arka odada uyuyup kaldığını, polislerin uyarmasıyla olaydan haberdar olduğunu söyledi.

Bayram, zanlının ailesini daha önce pek çok kez tehdit ettiğini belirterek, "Daha önce de çok kez tehdit etmişti. Evimize çiçek ve mermi göndermişti. Bunları gördüğümde kızıma 'Bu mermi ile çiçeği emniyete gönderelim.' dedim. Kızım da 'Baba artık savcılık bizim şikayetlerimizden bıktı.' dedi. Kızım annesine bu adamın çok bozuk bir adam olduğunu, uyuşturucu bağımlısı olduğunu söylemiş. Bu 5-6 yıllık bir olay. Kızımın herhangi bir yakınlığı yoktu buna karşı. Hep tehditle bugünlere geldi." diye konuştu.

Manisa'da dün Tennur Öztürk, anne Fatma Bayram'ı 75. Yıl Mahallesi'ndeki evinde, kaçmaya çalışan kızı Rabia Bayram'ı sokaktaki parkta tabancayla öldürmüş ve aynı parkta intihar etmişti.

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anne ve kızı öldü cinayet defin intihar Manisa

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