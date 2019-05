Cinayetten önce verdiği röportajda “artık son çığlıklarım, son direnişlerim” diyerek yardım istedi

“Artık son çığlıklarım, son direnişlerim, sürekli her gördüğü yer de darp ediyor”

Gülistan K.’nın olaydan sadece iki günce bir televizyon kanalına verdiği röportajda ise hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı Aydın Ergül ile ilgili yardım istediği ortaya çıktı. Ergül hakkında yaklaşık 15 defa şikayetçi olduğunu kaydeden Ergül, “4 yıl önce tanışmıştık bu insanla. Bu 4 yıl içerisinde çok inanılmaz sıkıntılarımız olmadı fakat kendisi 1 yıl önce bazı maddeler kullanmaya başlayınca değişti. Şiddet, tehditler, şantajlar. Bunlar başladıktan sonra ben ayrılmak istedim. Ayrılmak isteyince yaşantım daha zor, çıkmaz bir hale geldi. Bundan 2 buçuk ay önce tamamen ayrılmaya karar verdim. Ayrılmaya karar verdiğimde de bu insanın daha fazla hatalar yaptığını fark ettim. Araştırdım ve küçük kız çocuklarıyla beraber olduğunu öğrendim. Onların bir tanesi ile hatta kaldığı yerleri öğrendim, araştırdım. Benim bu olayı öğrendiğim gece bacağımın 3 yerinden bıçakladı. Ben o şekildeyken beni yalnız bırakarak evi terk etti. Öldü mü kaldı mı demeyerek gitti. İlk o gece benim şikayetlerim başladı o insanla ilgili. Ama şimdi artık kararlıyım. Böyle bir insan ile karşı karşıya gelip devam etmektense evet ben ölmeyi tercih ediyorum. Ama ailem ama kendisi hiç fark etmiyor. Şikayetlerim başladı. Şu an da belki bu şahısla ilgili en az 10, 15’e yakın şikayetim var. İki ayrı karakolda ve savcılıkta. Sonuç olarak gördüm ki artık son çığlıklarım, son direnişlerim. Sürekli her gördüğü yer de darp ediyor” dedi.