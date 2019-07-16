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Cinayetten tutuklanan 2 kardeş, otopsi raporu ile tahliye edildi

YAŞAM HABERLERİ  | 16.07.2019 18:02 | Son Güncelleme

MALATYA'da, yaklaşık 1,5 ay önce kuzenlerini döverek öldürdükleri iddiası ile tutuklanan iki kardeş, otopsi raporunun açıklanması ile tahliye oldu.

MALATYA, (DHA)- MALATYA'da, yaklaşık 1,5 ay önce kuzenlerini döverek öldürdükleri iddiası ile tutuklanan iki kardeş, otopsi raporunun açıklanması ile tahliye oldu.
Yeşilyurt ilçesine bağlı Kadiruşağı Mahallesi'nde 2 Haziran 2019 günü yaşanan olayda, Ümit Kartal'ın (50), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmesi üzerine amca çocukları Tayfun ve İzzettin Kartal gözaltına alındı. İki kardeş emniyetteki ifadelerinde, kuzenleri Ümit Kartal'ı darp etmediklerini, ölümün kendileriyle ilgisi olmadığını savundu. İki kardeş ifadelerinde, Ümit Kartal'ı olay yerine gittiklerinde baygın halde bulduklarını ve hastaneye de kendilerinin götürdüğünü söyledi.
Ümit Kartal'ı döverek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklanan Tayfun ve İzzettin Kartal, otopsi raporunun açıklanması ile tahliye edildi. Malatya Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı Morg İhtisas Dairesi'nin hazırladığı raporda, kalp damar ve diyabet hastalığı bulunan Ümit Kartal'ın ölümünün kalp damar hastalığından kaynaklandığı bildirildi. Otopsi raporunun açıklanmasının ardından avukat tarafından mahkemeye yapılan itiraz sonucu Malatya 2'nci Sulh Ceza Mahkemesi verdiği ara karar ile tutuklu bulunan İzzettin ve Tayfun Kartal, tahliye etti.

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