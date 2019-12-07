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Cinayetten tutuklu şahıs tedavi için getirildiği hastaneden kaçtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2019 13:25 | Son Güncelleme

Giresun’un Espiye ilçesinde bulunan L Tipi Kapalı ve Açık Cezaevinde ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklu bulunan şahıs tedavi için götürüldüğü hastaneden kaçtı.Edinilen bilgilere göre, hasta olduğunu ve tedavi olmak istediğini belirten Ömer Bayar (50), cezaevi personeli tarafından tedavi için Giresun Üniversitesi A.

Cinayetten tutuklu şahıs tedavi için getirildiği hastaneden kaçtı

Giresun’un Espiye ilçesinde bulunan L Tipi Kapalı ve Açık Cezaevinde ‘kasten adam öldürme’ suçundan tutuklu bulunan şahıs tedavi için götürüldüğü hastaneden kaçtı.
Edinilen bilgilere göre, hasta olduğunu ve tedavi olmak istediğini belirten Ömer Bayar (50), cezaevi personeli tarafından tedavi için Giresun Üniversitesi A. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildi. Burada bir boşluğu fırsata çeviren Bayar, hastaneden firar etti. Cinayetten tutuklu bulunan Bayar’ın Alucra ilçesi Aktepe Köyüne kayıtlı olduğu ve işlediği cinayetten önce Ordu’nun Altınordu ilçesinde ikamet ettiği öğrenildi.
Emniyet ve jandarma ekipleri Bayar’ı her yerde arıyor.

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